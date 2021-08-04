東奧／中國體操添2金 謝思埸爆哭 男單3米板包金銀

鄒敬園獲得東京奧運男子雙槓項目金牌。（路透）

中國奧運 隊再傳佳績，3日出賽奪得3金，分別是鄒敬園以16.233分拿下金牌男子雙槓金牌。16歲的管晨辰在體操平衡木項目中奪金；男子單人3米跳板決賽中，走過腿傷的謝思埸首次加冕該項目冠軍，這兩場賽事中，中國隊同時包辦金銀。截止3日為止，目前中國隊累積32面金牌，世界排名第一。

澎湃新聞報導，中國的第30金是在男子單人3米跳板決賽，謝思埸以558.75分首次加冕該項目奧運冠軍，隊友王宗源居次，中國包攬金銀牌，英國選手以518.00分收穫銅牌。

東京奧運跳水男子三米板，中國選手謝思埸奪金 。（中新社）

王宗源摘銀牌。（新華社）

19歲的王宗源被稱作中國跳水隊的「超級新秀」，腳裡依然有一根鉚釘固定肌腱的謝思埸是25歲的「老大哥」。曾經歷兩次嚴重的腳傷，一度險些告別跳水生涯的謝思埸，如今也成為繼名將熊倪之後，第二位在單屆奧運包攬男子單、雙人三米板冠軍的中國運動員。

賽後，謝思埸哭得不能自已。在比賽當時，他覺得自己聽到了過世恩師吳國村的叮囑，「我跳的時候腦海裡一直有一個聲音在跟我說話，就是吳指導，就感覺他好像一直在提醒我」。

中國的第31金是在體操男子雙槓決賽中，鄒敬園以16.233分奪得冠軍，這是中國體操隊的第二枚金牌。

鄒敬園曾兩度奪得世界體操錦標賽雙槓項目的冠軍，奧運會「五金」獲得者鄒凱曾評價他的動作為「教科書級別」 ，其高難度動作曾被日本體操傳奇內村航平評價為「只有機器人才能做出來」。

鄒敬園7歲就赴成都訓練，遠離父母親，養成了獨立的性格，訓練再苦再累也不叫苦。至今23歲未曾談過戀愛，鄒敬園的媽媽劉麗群叮嚀這個年齡是體操運動員職業生涯的黃金年齡，「要以事業為重」。

東京奧運管晨辰摘體操女子平衡木金牌。（中新社）

報導指出，中國的第32金是由16歲小將管晨辰在女子平衡木決賽上，以14.633分摘金，打敗美國體操天后拜爾絲 ，而另一位中國選手唐茜靖獲得銀牌。

場上的管晨辰一絲不茍、追求完美，而場下的她卻是個大活寶。一直以來，管晨辰活潑可愛，在國家體操隊，深受教練、隊友喜歡，小小年紀的她被親切地稱作「小包子」。

在家鄉看比賽轉播母親笑稱，女兒訓練狀態好時，就會走出六親不認的步伐。想起管晨辰選擇練體操的過程，她說本來只是送去體校試試，沒想到女兒愛上體操，哭著不願回家。