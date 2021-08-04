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東奧／郎平謝幕 中國女排90度鞠躬哭喊「對不起」

中國新聞組／北京4日電
中國女排隊無緣在小組出線。和阿根廷比賽結束後，隊員向郎平鞠躬。 （新華社）
中國女排隊無緣在小組出線。和阿根廷比賽結束後，隊員向郎平鞠躬。 （新華社）

中國女排2日在東京有明體育館結束最後一場小組賽對決，以3：0擊敗阿根廷隊，最終以2勝3負戰績排名小組第五，無緣晉級淘汰賽。這場比賽也是主教練郎平指導的謝幕戰。賽後，女排選手集體90度鞠躬致謝郎指導，哭成一團。

根據澎湃新聞報導，郎平將會在奧運會後卸任中國女排主教練職務。郎平即將卸任的消息傳出後，一張北京師範大學珠海校區課程表，在網絡上流傳。因為該課程表顯示，郎平將在該校擔任主講教師，教授排球（運動控制與專業发展）的課程。

在女子排球小組賽與阿根廷隊的比賽後，中國隊主教練郎平（左二）與球員袁心玥（右二）...
在女子排球小組賽與阿根廷隊的比賽後，中國隊主教練郎平（左二）與球員袁心玥（右二）交流。 （新華社）

中新社報導，中國女排以2勝3負戰績結束東京奧運之旅。完場後中國女排球員排成一行，向這位傳奇90度鞠躬致謝，球員之後也逐一跟郎平相擁。郎平透露，球員都跟她說「對不起」。

中國女排3:0勝阿根廷女排，比賽結束後，郎平擁抱隊員。 （新華社）
中國女排3:0勝阿根廷女排，比賽結束後，郎平擁抱隊員。 （新華社）

郎平賽後說，「希望不要太快忘記這屆奧運會，記住經驗和經歷，三年以後在巴黎奧運大展身手。」她特別提到愛將朱婷跟李盈瑩。「李盈瑩很年輕，而且也很努力，她會有一個非常好的未來。朱婷的傷病有加重，之後會接受手術治療，這一年對她來說很難。」

郎平1995年首度擔任中國女排主教練，帶隊贏得亞特蘭大奧運銀牌，但於1998年離任。2013年她第二度執起中國女排教鞭，一手發掘朱婷、張常寧、袁心玥等星級球員，也委任惠若琪做隊長，成就中國女排新「黃金一代」。

球隊先後贏得2016里約奧運金牌，也在2015及2019年贏得女排世界杯冠軍，8年轉眼過去，她賽後這段時間「非常精采」。

郎平還說，未來她很有可能在排球推廣等活動中繼續出現，盡己所能為推動國際排球發展做一些工作，一邊休息一邊做一些輕鬆的事情。「我很感謝我家人，那麼長時間容忍我投入到排球事業中，我會多珍惜和他們在一起的美好時光，也有很多朋友在等待我。」

據報導，在郎平決定接手的時候，中國女排正處於一個低谷。2010年世錦賽僅獲第10；2012年倫敦奧運會輸給在奧運賽場上從未輸過的日本隊，無緣四強。甚至在2009年亞錦賽和2012年亞洲盃上，球隊都在決賽中不敵泰國隊……。

1995年郎平首次執教中國女排之前，中國女排同樣身陷低谷——1992年巴塞羅那奧運會，中國女排僅獲得第7，而彼時，奧運會女排一共只有8支球隊參賽……1994年世錦賽，中國女排更是只得到第8名。

郎平曾在自傳中談到1995年，自己為什麼拋下在海外打拚的成就回國執教，她說自己是被中國排協電報中的一句話所打動——郎平，祖國真的需要你！

曾經的職業球員生涯，已給郎平留下了滿身的傷病，在教練崗位上，對今年61歲的郎平，也是不小的體能消耗。東京奧運意外地在小組賽中出局。在郎平看來，這些人生的起伏，都是寶貴的財富。

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