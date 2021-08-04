騰訊7措施「雙減雙打三提倡」 撕電子毒品標籤

騰訊將從旗下「王者榮耀」試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的7條新舉措。（取材自新浪網）

就中共 中宣部對大陸遊戲行業發展提出的新要求，騰訊3日表示，將從旗下「王者榮耀」試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的7條新措施，包括將執行比官方政策要求更嚴厲的未成年用戶線上時間限制，未滿12歲未成年人禁止在遊戲內消費，打擊用戶透過加速器登陸及部分第三方平台買賣成年人帳號的行為等。

騰訊公司官方微信公眾號「鵝廠黑板報」發布公告指出，對未成年用戶線上時間限制非節假日從1.5小時降低至1小時，節假日從3小時減到2小時。針對未成年人冒充成年人遊戲情況，將從原來的「零點巡查」升級為「全天巡查」，可疑帳戶全部重新認證。

對於發布該公告的原因，騰訊表示，這是回應在剛剛結束的第19屆中國 國際數碼互動娛樂展覽會上，有大陸相關主管部門對全行業主動開展未成年保護工作 、履行社會責任提出了更多希望與要求，騰訊對此高度重視。

在7月底中國國際數碼互動娛樂展覽會舉辦的「中國國際數字娛樂產業大會（CDEC）」上，中共中宣部出版局副局長楊芳表示，網路遊戲趣味性濃、沉浸感強、互動性高，日益成為廣大群眾休閒娛樂的重要方式，尤其是對廣大中國青少年具有重要影響，希望遊戲企業堅決把好內容關口，守住安全底線，絕不給各種錯誤內容提供傳播管道。

楊芳說，要全力以赴抓好防沉迷工作，不折不扣落實好各項管理規定，堅決保護青少年健康成長，這是當前最急迫和最重要的安全要求。

此外，騰訊還倡議，全行業進一步強化遊戲防沉迷系統，控制未成年人遊戲總時間；深化對遊戲適齡評定和實施機制的研究；全行業討論全面禁止未滿12歲小學生進入遊戲的可行性。