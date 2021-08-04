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鍘騰訊? 「王者榮耀」成箭靶 官媒批網遊如「精神鴉片」

中國新聞組／北京4日電
點名龍頭企業騰訊及旗下手遊《王者榮耀》，卻讓騰訊的股價應聲崩盤超過10%，連帶波及其他遊戲同業跟著重挫。圖為2021年中國的王者榮耀世界冠軍杯小組賽。（中新社）
點名龍頭企業騰訊及旗下手遊《王者榮耀》，卻讓騰訊的股價應聲崩盤超過10%，連帶波及其他遊戲同業跟著重挫。圖為2021年中國的王者榮耀世界冠軍杯小組賽。（中新社）

在阿里巴巴的壟斷行為被重罰後，騰訊在內的幾個電商巨頭屢被點名恐是下個被鍘對象。果不其然，中國監管之手伸向網遊領域，官媒抨擊網遊對未成年人猶如「精神鴉片」，更直接點名騰訊旗下「王者榮耀」，呼籲當局對該行業設限。消息傳出後，導致中港股市遊戲類股全面暴跌。但上述官媒不知何種原因已將相關文章刪除。

中國官媒新華社三日抨擊網路遊戲是「精神鴉片」，荼毒未成年者，致使遊戲股重挫，騰訊...
中國官媒新華社三日抨擊網路遊戲是「精神鴉片」，荼毒未成年者，致使遊戲股重挫，騰訊港股一度重摔11％。（路透）

經濟參考報3日公開批評網路遊戲是「精神鴉片」、「電子毒品」，必須警惕其對青少年的危害，及早合理規範。據了解，2020年中國遊戲市場實際銷售收入人民幣2786.8億元（約430億美元），年增20.7%。占據行業半壁江山的騰訊遊戲2020年營收就達人民幣1561億元（約241億美元）。

在香港上市的騰訊控股下跌6%，網易-S下跌7.7%，心動公司下跌8%，創夢天地下跌14%，中手遊跌幅13%。A股市場中，三七互娛下跌5%，完美世界、世紀華通跌幅也逾5%。

報導指出，當前未成年人網路沉迷現象普遍，網路遊戲對未成年人健康成長造成不可低估影響。

報導稱，網路遊戲過度投入對中國成年人生理和心理帶來雙重負面影響。2020年中國超過一半兒童青少年近視，因沉迷網路遊戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢。

經濟參考報在報導中更直接點名騰訊旗下知名遊戲「王者榮耀」，是最受中國學生歡迎的網路遊戲，另重批騰訊和營收規模日漸茁壯的網易，開發的遊戲「毒害人心」。

值得注意的是，官媒此次打擊電玩的論調裡，除了未成年學生沉迷電玩的老毛病之外，又特意強調了對成年玩家和社會家庭的危害。文中又援引了好幾個家庭案例，諸如「丈夫天天打遊戲，連媽媽住院也不管，最終只好選擇離婚」。

有網路評論指出：「呵呵，已經2021年了還能看到『精神鴉片』這種聳人聽聞的標題也真是醉了。不玩遊戲，問題就解決了嗎？」

然而就在遊戲類股股價崩落之後，上述文章卻像是「Hit & Away」戰術一般，打完就從經濟參考報消失，只能在其他有轉載的媒體上找尋蛛絲馬跡。

中國苦於「電玩沉迷」已非新鮮事，因成癮而引發的社會問題也不容忽視，也曾經發生過極端的矯正手段、以及官方祭出各種限制遊玩時間的監管。然而世代落差造成對遊戲的誤解、官方與家長針對電玩妖魔化的思考，卻也無法從根本解決問題。

中國 營收 毒品

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