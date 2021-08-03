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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

「習人馬」鄭州書記徐立毅、市長侯紅 恐因洪災下台

中國新聞組／北京3日電
河南省長王凱等官員，鞠躬哀悼水災死難者。（視頻截圖）
河南省長王凱等官員，鞠躬哀悼水災死難者。（視頻截圖）

河南省遭遇罕見極端暴雨災情慘重，中國國務院成立調查組「問責追責」，意味著有高官將被追究。鄭州官場料有大震，身兼河南省委常委的鄭州市委書記徐立毅與鄭州市長侯紅，預料將被追責，甚至下台。

據港媒報導，身兼河南省委常委的鄭州市委書記徐立毅，出身政壇浙系，曾任杭州市長。鄭州市長侯紅，此前擔任開封市委書記。兩人預料將被追責，甚至下台。徐立毅是習近平「之江新軍」一員，曾做過寧波市水利局長，按理說對治水應不陌生，但他這次在鄭州雨災的表現，卻「大失水準」。

根據BBC報導，河南暴雨和中國各地的洪災多日持續成為中國新聞媒體關注的焦點，但官媒的報導仍明顯側重於宣傳當局的救援成績和感人的救援事蹟，並反覆強調這是「千年一遇」的暴雨，少見有關災難原因的分析和討論。目前沒有任何河南和鄭州官員因為此次洪災被問責。

許多公眾在網絡上質疑，官方預警暴雨是否及時，各個部門採取了哪些應對措施，地鐵有哪些相關備案，救援系統上的應急彈性是否不足等等。也有媒體質疑官方沒有及時做出地鐵停運的決定，但沒有得到政府回應。

在重災區鄭州市，全市共遇難292人，失蹤47人。根據昨天記者會通報，僅鄭州市內5區和4個開發區就有108人在暴雨中死亡。鄭州這場雨災引發輿論對氣象預報及地鐵管道防洪等多方面的反思，也有人把矛頭指向當局災難應急不力。

另據港媒報導，究責聲浪一波一波湧現之下，當局對鄭州官場開鍘勢難避免。就在上月21日，國家主席習近平對河南救災作出批示，特別提到要防止「大災之後有大疫」。鄭州上周卻爆出新冠疫情，市第六人民醫院發生院內感染，多名清潔工、病人中招。鄭州市衞健委主任付桂榮、市第六人民醫院黨委書記馬淑煥即時被免職。

鄭州 河南 暴雨

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