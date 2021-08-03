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河南洪災增至302死 京廣路隧道仍稱6遇難 國務院調查

中國新聞組／北京3日電
河南省防汛救災新聞發布會昨天通報，7月16日以來至8月2日，河南省因災遇難302人，50人失蹤。（Getty Images）
河南省防汛救災新聞發布會昨天通報，7月16日以來至8月2日，河南省因災遇難302人，50人失蹤。（Getty Images）

中國河南7月中旬以來的暴雨造成多地嚴重災情，河南省防汛救災新聞發布會昨天通報，7月16日以來至8月2日12時，河南省因災遇難302人，50人失蹤，其中鄭州市就死亡292人，失蹤47人；對京廣路隧道當局依舊聲稱「6人遇難」。中國國務院昨天也宣布成立調查組，對存在失職瀆職的行為展開究責。河南省通報，這次特大暴雨導致全省直接經濟損失1142億人民幣（約176億美元）。

一些家有嬰兒的鄭州市民，在洪災時接受救援。（路透）
一些家有嬰兒的鄭州市民，在洪災時接受救援。（路透）

央視報導，河南省政府新聞辦昨天召開第10場「河南省防汛救災」新聞發布會，當中在鄭州市部分，到8月1日18時，全市共遇難292人，失蹤47人；鄭州市以外的新鄉市遇難7人，失蹤3人；平頂山市遇難2人；漯河市遇難1人。

在鄭州市部分，因洪水、泥石流導致189人遇難；因房屋倒塌導致54人遇難；因地下室、車庫、地下管廊等地下空間溺亡39人（包括大家最關注的鄭州地鐵五號線14人遇難與京廣路隧道6人遇難）；另有其他遇難者10人。

鄭州市民在曾經淹水的五號線地鐵入口，獻花悼念遇難者。（路透）
鄭州市民在曾經淹水的五號線地鐵入口，獻花悼念遇難者。（路透）

鄭州市政府副秘書長張江濤7月29日曾通報，水災中死亡人數為99人，時隔僅3天暴增到292人，人數突然增加了193人，也引發網友關注。

7月20日，鄭州市遭遇特大暴雨，暴雨衝進了市區的地鐵5號線，漫過一些人的腰部、甚至頸部，令不少人遭遇「驚魂一夜」，成為公眾焦點。此外，京廣路隧道的許多汽車被沖走，備受關注。

官方數據顯示，鄭州市單日降雨量突破歷史極值（建站以來）、單小時降雨量超過日曆史極值。近三天的降雨量接近常年一年的雨量。

新華社報導，為深入貫徹落實習近平總書記關於防汛救災重要指示精神和李克強總理等中央領導同志批示要求，根據有關法律法規規定，國務院決定成立調查組，由應急管理部牽頭，相關方面參加，對河南鄭州特大暴雨災害進行調查。

環球網報導，鄭州暴雨顯然屬於非常罕見的極端天氣，但是政府和相關部門的履職盡責是否到位了，公眾存在普遍的質疑，實際在等待國家的權威結論。極端災害都在某種程度上猝不及防，這需要防範措施有一定的餘量，應急機制能夠及時響應啟動，爆發性運轉起來，那樣就可能將遇難人數降到最低。

環球網並指出，這麼多人死亡，這當中是否有應該可以避免的疏漏，是否出現了某些位置的低質量履職甚至失職瀆職，我們相信國務院調查組一定能夠把一切都查清楚，給出實事求是的評估和定性。國務院的調查和對發現失職瀆職行為進行追責，將保障鄭州的教訓得到充分釐清，並被全社會深刻記取。

鄭州 河南 暴雨

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