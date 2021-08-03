禍起棋牌室 揚州54確診封控升級 疫情尚未見底

蘇州一群到棋牌室「消遣」的民眾被匿名舉報，警方到場處理。（取材自江蘇政法）

江蘇古城揚州原本是因「煙花三月下揚州」的歷史文化而著稱，沒想到這次疫情 中卻因為棋牌室上了熱搜。據國家衛健委網站消息，8月1日中國新增本土病例中近半來自揚州市，目前揚州市累計報告本土確診病例54人，是江蘇省除了南京市以外病例最多的城市。揚州主城區按下「暫停鍵」，村區封控管理措施升級，每戶每天限一人憑證進出。

綜合媒體報導，揚州疫情禍起棋牌室，江蘇省揚州市公安 局1日凌晨發布信息，要求7月21日以後去過當地3家棋牌室的人員向所在社區或派出所主動報，所公布的「有獎舉報」專線隨即被打爆。

一名來自南京的毛姓6旬老太到揚州後，與其姊姊同住，結果雙雙被確診為新冠肺炎 ，流調報告顯示，兩姊妹在過去一周多天去兩家棋牌室打麻將。7月30日公布的新增10例確診病例中，有9例曾在上述兩家棋牌室打牌，累計的16例確診患者中15位都去過棋牌室。

據一位當地人表示，上述棋牌室地下空間很大，可以容納100多桌麻將桌，每天聚集上百人在此地打牌，且多為老年人，基本不戴口罩。地下室空間密閉，很容易造成疫情暴發。

「棋牌室出現這麼多病例後，很多外地朋友問我揚州人是不是真的這麼喜好打牌，揚州人都自嘲拉斯維加斯揚州分斯。」有揚州市民如此苦笑道。

根據江蘇省疾控中心對揚州市首個病例新冠病毒基因測序分析，其為Delta株，與南京疫情相關病例高度同源。揚州市這一輪新冠肺炎感染來自相鄰的省會南京病情的外溢。江蘇省長對此波揚州疫情表示憂心，稱疫情尚未出現拐點、尚未見底。

據了解，因第二輪核酸檢測正在進行，揚州昨日開啟停工令，企業8月2日暫不安排職工上班（涉及國計民生或化工、發電等不能中斷的連續性生產企業除外）。此外，從3日零時起，揚州不少城區實施升級封控管理措施，小區只保留一個出入口，並確保有2人以上24小時值守，其他出入口一律關閉。每戶每天限一人憑出入證採購生活必需品。