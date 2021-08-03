Delta蔓延 武漢清零14個月再現本土 31省市嚴控出行

近日中國多個地方陸續出現本土疫情，上海各核酸檢測機構的檢測量驟增，經常出現排隊等候採樣的人潮。（中新社）

Delta病毒株疫情 蔓延，中國31省市區發布疫情防控提醒「非必要不出省，不離市」。北京 也受疫情衝擊，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，2日北京新增1例京外關聯本地新冠肺炎確診病例，目前相關社區等已封控，共涉及一萬多人。而去年曾因疫情封城半年的湖北武漢 ，自去年6月零確診後，歷經14個月後，2日首現本土疫情，引起市民恐慌、蜂擁囤糧。

國家衛健委發布，8月1日0—24時，31個省（自治區、直轄市）新增確診病例98例，其中境外輸入病例43例，本土病例55例。截至8月1日24時，31個省（自治區、直轄市）現有確診病例1091例。

據本報系聯合報報導，這輪最先在江蘇南京爆發的本土疫情為印度變種株Delta病毒，至今已蔓延15個省市，關聯病例累計超過300宗。根據目前公布的感染者軌跡包含張家界、大連、海口等多個旅遊城市。

根據各地衛健委、疾控中心數據不完全統計，31個省（自治區、直轄市）發布疫情防控出行提醒：「非必要不出省、不離市」或「減少出省、出市」。

與此同時，文旅部也已印發緊急通知，要求各景區嚴格防控措施，旅行社和在線旅遊企業不得組團前往高中風險地區旅遊。

8月2日武漢當地一家賣場人員在補貨。（取材自澎湃新聞）

目前多家航企已宣布，行程涉及北京、張家界、揚州、重慶、成都、綿陽、大連、南京、廣州、珠海、瀋陽的旅客，滿足條件的，可免費退改簽。

另外，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，北京市2日新增一例京外關聯本地新冠肺炎確診病例。該名確診者7月25日從長沙南站乘高鐵G486赴北京後，乘坐私家車至海淀區國興家園。8月2日確診。

北京市海淀區副區長林航指出，海淀迅速集中隔離密接人員。目前，已將國興家園六號樓所有人員全部判定為密切接觸者並落實相關管控措施。

林航表示，目前國興家園小區周邊相關社區及單位已經封控，共涉及人員一萬多人。封控區域內所有單位和公共場所全部關停，人員只進不出。同時，立即啓動全員核酸檢測。截至目前，已採集樣本4500例。

此外，港媒報導，湖北武漢2日再現本土疫情，有7宗確診。財新網指出，這是武漢去年6月宣布疫情「清零」後，首度出現本土病例。

消息傳出後，有網民稱準備屯糧屯物，不過發現許多市場、超市當日貨物已經售罄。

對此，人民網報導，武漢商務局2日發布提示，稱全市主要生活物資米、麵、油、肉等生活必需品庫存充足，供應正常，價格平穩，請市民不用恐慌。武漢商務局並表示，針對個別社區封控受出現的居民生活物資供應問題，已及時就近安排超市和街道與社區保障供應。