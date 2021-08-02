銜習命整治校外培訓亂象？中科院院士懷進鵬傳掌教育部

中國科學技術協會黨組書記、常務副主席懷進鵬。(取材自澎湃新聞)

據報導，中國教育部 部長即將易人。有消息說，中國科學技術協會黨組書記、常務副主席懷進鵬，已經接替陳寶生擔任教育部黨組書記，預計在本月20日的全國人大常委會會議，正式宣布接任教育部長。已滿65歲的陳寶生卸任後將退居二線。

聯合早報報導，今年59歲的懷進鵬是中國知名計算機軟件專家，也是中國政壇「學而優則仕」的代表人物之一。懷進鵬1984年從吉林大學計算機系畢業，1987年獲得哈爾濱工業大學碩士學位後到北京 航空航天大學計算機系工作，不到32歲就晉升教授。2009年出任北京航空航天大學校長，同年當選中國科學院院士。2017年出任中國科協黨組書記，成為正部級大員。在同年的中共19大上入選中共中央委員。

報導說，與其他高官相比，懷進鵬擁有耀眼的學術光環。他曾是「十一五」863計畫信息技術領域首席科學家，並擔任國家電子政務標準化總體組組長，共同組織了八項國家標準、25項國家標準草案的制定。在學術領域，懷進鵬在網絡軟件運行、軟件設計與開發、通信安全等具重大創新性貢獻，兩次獲得中國國家信息化突出貢獻獎。

懷進鵬也曾力主教育改革。他在擔任北京航空航天大學校長期間，主持制定了「長城行動計畫」，進一步加強與中國科學院相關院所的實質性合作。懷進鵬接掌教育部後，預計推進教育改革、打造科學教育評價體系、探索高校人才培養新模式等，將是他面臨的主要挑戰。中國國家主席習近平近來強調要整治的校外培訓亂象也會是重點之一。

另外，中國青年報報導，中國科學院昨天公布2021年中國科學院院士增選初步候選人名單，其中包括年齡、專業、工作單位等信息，還有具體的推薦人姓名或推薦渠道。這一舉動在院士增選環節尚屬首次。