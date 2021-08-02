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故意？環時：路透又給中運動員配醜圖 中大使批雙標

中國新聞組／北京2日電
路透被指在有關東京奧運會中外運動員奪金的報導截圖有「雙重標準」。(取材自推特)
路透被指在有關東京奧運會中外運動員奪金的報導截圖有「雙重標準」。(取材自推特)

中國選手侯志慧24日奪得東奧女子舉重49公斤級金牌，路透報導時，被指選取一張其臉部表情不自然的畫面被中駐斯里蘭卡大使館批「無恥」後，又被指在報導鞏立姣、陳夢奪金時，所選取配圖都是他們「用力過猛」的瞬間，引發中大使館繼續「錘」。

環球網報導，「為運動員們不屈不撓的努力鼓掌，對種族主義和偏見說不。」中國駐斯里蘭卡大使館1日在推特發文，將矛頭再次對準。在推特中，中國大使館貼出了4張路透有關東京奧運會中外運動員奪金的報導截圖，路透報導選取這些配圖中，「雙標」可謂展現得淋漓盡致。

環球網報導指出，在報導外國運動員參賽新聞時，路透選取的基本都是他們面露微笑、感動落淚等時刻的畫面，運動員們的表情都很自然。而在報導鞏立姣等人奧運奪金時，所選取的配圖都是他們的「醜照」。

為此，大使館寫道：「2020東京奧運進行到第二周，尊重奧運精神。那些辯稱『西方媒體公正』和批評『中國戰狼』的人現在在哪呢？」在推文末尾，大使館還加上了「雙重標準」的話題標籤。

報導稱，西方媒體在照片上動小心思不是第一次了。5月5日，英國廣播公司（BBC）以「五眼聯盟：當紐西蘭不願批評北京，西方情報聯盟要瓦解了嗎？」」為題刊發評論文章，文章稱，由英、美、澳、加、紐組成的情報聯盟「五眼聯盟」當中，有四國在涉疆、涉港、涉台以及南海等議題上指責了中國，然而紐西蘭卻選擇了不參與「對抗中國」。報導中， BBC特意配了紐西蘭總理阿德恩與澳洲總理莫里森的照片。

在那張照片中，阿德恩的長髮在風中顯得相當凌亂，表情看上去凝重陰鬱、心事重重。相較之下，一旁的莫里森則面帶笑意微笑，顯得志得意滿、胸有成竹。

東京奧運 大使館 中國

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