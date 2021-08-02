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Delta傳染力強 鍾南山稱南京可控 憂張家界疫情蔓延

記者羅印冲／綜合報導
南京祿口國際機場附近社區集中爆發疫情。圖為7月29日南京玄武區進行核酸檢測。(新華社)
南京祿口國際機場附近社區集中爆發疫情。圖為7月29日南京玄武區進行核酸檢測。(新華社)

8月1日，南京市衛健委公布新數據，截至7月31日南京市的確診者達204例，共分布在9區。而由南京祿口機場擴散出去的本土新一波疫情，在7月31日共新增53例，涉及8個省。而引發此波疫情的病毒株為Delta病毒株，已形成多個「傳播次中心」，其中揚州棋牌室、張家界「魅力湘西」演出都引發關注。中國工程院院士鍾南山也在公開活動表示，南京疫情他不擔心，但十分關注湖南張家界的疫情。

香港01報導，Delta病毒株的傳染力強，此次在南京爆發的疫情擴散多個省分，北至大連和北京，南至珠海和中山，西至成都出現相關病例，其中江蘇揚州棋牌室、湖南張家界「魅力湘西演出」都受高度關注。

鍾南山日前在廣州舉行的空淨世界開業慶典暨全球戰略夥伴合作峰會上表示，非常關注湖南張家界「魅力湘西」演出疫情，他提到，「因為是封閉環境，所有觀眾都要追蹤檢查。」

對於南京疫情，鍾南山說，南京祿口國際機場附近社區集中爆發疫情，感染人群職業較為集中。南京市政府及時採取了防控措施，如對祿口街道封閉管控、全民核酸檢測等，疫情整體可控。

他表示，「南京疫情我倒不大擔心，管控方面做得非常出色，這是大城市。但是到小地方(指張家界)會不會傳染？現在還是未知數。」

疫情 鍾南山 機場

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