病毒溯源互槓 中超過2000萬人聯署 促查美實驗室

美國德特里克堡生物實驗室。（取材自環球時報）

由「環球時報」發布的「中國網民要求世衛 組織調查美國 德特里克堡生物實驗室聯署公開信」，截至7月31日7時止，簽名人數已達2008萬。對此，外交部發言人趙立堅指出，民眾、媒體自發的行動，問出了國際社會長期無法得到回答的問題，而美方始終諱莫如深。美國應該邀請世衛專家調查德特里克堡和美國在海外200多個生物實驗室。

環球網稱引述外媒報導，指出7月早些時候，義大利 和荷蘭兩個實驗室對一些在新冠疫情暴發前採集的血液樣本進行重新檢測，發現通常在新冠病毒感染者體內出現的抗體。義大利專家表示，這個結果表明，新冠病毒很有可能早在公認的時間點之前就已在義大利傳播。

環球網並稱，世衛組織的調查並未在武漢發現所謂的病毒源頭。

外交部發言人趙立堅30日表示，美國應該邀請世衛組織專家調查德特里克堡和美國在海外200多個生物實驗室。特別是德堡基地是美國生物軍事活動的大本營，美國陸軍傳染病醫學研究所是最主要的實體。

他稱國際社會以及美國民眾對德堡相關活動不合法、不透明、不安全早有關切，該研究所長期從事冠狀病毒研究、改造，2019年發生嚴重安全事故並被關停，隨後美國內爆發與新冠肺炎症狀相似的疾病。對於這些問題，美方從未向國際社會和美國民眾交代。

對於簽名聯署超過2000萬人的調查請求，趙立堅認為這些民眾、媒體自發的行動，實際上問出了國際社會長期無法得到回答的問題。他並請美方回答三個問題：德特里克堡生物實驗室同電子煙疾病等不明原因呼吸系統疾病到底有何關聯？美方為何至今還不邀請世衛組織赴美徹查德堡？在溯源問題上，中國去得，美國為什麼去不得？