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戰狼畫師新作「神明改造」 諷美帶頭注毒卻栽贓中國

中國新聞組／北京1日電
烏合麒麟新作「神明改造」。（取材自微博@烏合麒麟）
烏合麒麟新作「神明改造」。（取材自微博@烏合麒麟）

二次新冠溯源讓中美直接槓上，美國指控病毒來自中國武漢實驗室，中國則要求美國開放德特里克堡生物實驗室調查。「戰狼畫師」的烏合麒麟再發新作「神明改造」，坐在椅子的地球巨人被美國植入病毒，但卻在巨人的肺部X光片上寫下「China」的名字，他用這幅政治畫作指責美國將疫情源頭嫁禍中國。

香港01報導，烏合麒麟新作名為「神明改造」，畫上用英文寫著：「I grant you a new corona (我為你加冕新冠)」。地球巨人被綁在實驗椅上，手臂受到束縛，畫的左邊有一名頭戴美國自由神像皇冠的男子正手持針筒，向地球巨人注入毒劑。

有網友解讀表示，坐在椅子上的是地球，手臂被綁了金融、戰爭、電子元件、推特（Twitter）圖樣，美國站在C位，用他的方法改造地球，給地球植入了新冠病毒，穿制服的是美軍，打的是病毒針，X光看出來了纖維化的肺，上面被冠名中國，左邊是德里克堡的生化武器設施，裡面泡著像是日本納粹以前製作生化武器死掉的士兵。

畫中美國的徽章、日本注射病毒及德國人在書寫都被網友挖掘出深層的歷史意義。

但也有網友表示，「我覺得這種諷刺來諷刺去真沒必要。看累了。」烏合麒麟則在該網友的評論下回覆稱，「對美國的栽贓和抹黑，我們也真的看累了」。

烏合麒麟的作品向來充滿大量政治元素，被指寓意深刻，引發網友解讀不斷。去年12月發表的「致莫里森」諷刺澳洲軍人殺害阿富汗平民，一度掀起中澳外交風波。

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