冷戰信號？美證管會凍結中企IPO 要求揭露北京監管風險
北京連下重手「治理」在美國上市的中國高科技和教育公司之際，路透30日引述消息人士報導，美國證管會（SEC）已停止處理中企在美國首次公開發行股票（IPO）和其他證券的註冊登記，並且正在草擬新指導方針，規範中企須向投資人揭露北京政府實施新監管整治的風險，以更好地保護美國投資人的利益。
BBC引述學者看法，認為近年美國對中國科技公司的制裁，對中港官員的制裁、警告企業不要與中國公司打交道等等，都形同冷戰的信號。
另據了解，在美股迭創新高、吸引企業湧入籌資的情況下，路孚特（Refinitiv）的資料顯示，今年迄今中企在美國IPO的規模已達創紀錄的128億美元。
但在發生滴滴出行事件後，中企在美國上市的熱度急凍。這位網站叫車巨頭在完成美國IPO的幾天後，遭到北京監管當局要求從應用程式商店下架App。監管機構隨後又大舉取締科技和民營補教機構。
美國之音報導，證券交易委員會主席詹斯勒30日指出，中國政府最近採取的多項措施，比如在某些行業不許外國公司持有中國企業的股份，不容許中國企業直接在海外上市。這些措施迫使中國企業通過可變利益實體（VIE）到開曼群島等地註冊，或者藉殼到美國股市註冊上市。
詹斯勒表示，中國所發生的事情，影響到美國投資人的利益，他們在進行投資的時候沒有足夠的信息，無法了解這些公司的真正身份和股權結構，面臨著很大的風險。
消息人士說，SEC已要求企業停止提交任何證券發行的註冊登記，直到該機構提供企業如何揭露在中國面臨風險的具體指導方針。目前還不清楚這需要多久時間。
SEC此舉代表美國證券監管機關對付中企的最新手段，因多年來中企不願遵守美國審計標準，也不願改善創辦人緊密掌控公司的治理問題，令華爾街相當頭疼 。
BBC中文網報導，美國經濟學界著名人士、耶魯大學高級研究員、曾經出任摩根士丹利亞洲區主席的斯蒂芬·羅奇（Stephen Roach)近日針對在美國上市中國概念股「遭遇中國打擊」的一番講話被廣為報導。
羅奇認為中國近期的行動是「針對由新型企業家帶動的經濟核心，針對他們的商業模式。」羅奇認為近年美國對中國科技公司所採取的相關制裁，都形同前國務卿季辛格所警告的「冷戰」信號。
曾在1950年前中美關係正常化過程中發揮重要作用的季辛格曾多次警告，中美之間如果不能妥善解決眼前矛盾，則世界將面臨冷戰的危險。
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