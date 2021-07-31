冷戰信號？美證管會凍結中企IPO 要求揭露北京監管風險

美國證管會已停止處理中企在美國首次公開發行股票和其他證券的註冊登記。（路透）

北京連下重手「治理」在美國 上市的中國 高科技和教育公司之際，路透30日引述消息人士報導，美國證管會（SEC）已停止處理中企在美國首次公開發行股票（IPO）和其他證券的註冊登記，並且正在草擬新指導方針，規範中企須向投資 人揭露北京政府實施新監管整治的風險，以更好地保護美國投資人的利益。

BBC引述學者看法，認為近年美國對中國科技公司的制裁，對中港官員的制裁、警告企業不要與中國公司打交道等等，都形同冷戰的信號。

另據了解，在美股迭創新高、吸引企業湧入籌資的情況下，路孚特（Refinitiv）的資料顯示，今年迄今中企在美國IPO的規模已達創紀錄的128億美元。

但在發生滴滴出行事件後，中企在美國上市的熱度急凍。這位網站叫車巨頭在完成美國IPO的幾天後，遭到北京監管當局要求從應用程式商店下架App。監管機構隨後又大舉取締科技和民營補教機構。

美國之音報導，證券交易委員會主席詹斯勒30日指出，中國政府最近採取的多項措施，比如在某些行業不許外國公司持有中國企業的股份，不容許中國企業直接在海外上市。這些措施迫使中國企業通過可變利益實體（VIE）到開曼群島等地註冊，或者藉殼到美國股市註冊上市。

詹斯勒表示，中國所發生的事情，影響到美國投資人的利益，他們在進行投資的時候沒有足夠的信息，無法了解這些公司的真正身份和股權結構，面臨著很大的風險。

消息人士說，SEC已要求企業停止提交任何證券發行的註冊登記，直到該機構提供企業如何揭露在中國面臨風險的具體指導方針。目前還不清楚這需要多久時間。

SEC此舉代表美國證券監管機關對付中企的最新手段，因多年來中企不願遵守美國審計標準，也不願改善創辦人緊密掌控公司的治理問題，令華爾街相當頭疼 。

BBC中文網報導，美國經濟學界著名人士、耶魯大學高級研究員、曾經出任摩根士丹利亞洲區主席的斯蒂芬·羅奇（Stephen Roach)近日針對在美國上市中國概念股「遭遇中國打擊」的一番講話被廣為報導。

羅奇認為中國近期的行動是「針對由新型企業家帶動的經濟核心，針對他們的商業模式。」羅奇認為近年美國對中國科技公司所採取的相關制裁，都形同前國務卿季辛格所警告的「冷戰」信號。

曾在1950年前中美關係正常化過程中發揮重要作用的季辛格曾多次警告，中美之間如果不能妥善解決眼前矛盾，則世界將面臨冷戰的危險。