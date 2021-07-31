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東奧／睽違13年 中國隊包攬女子蹦床體操金銀牌

中國新聞組／北京31日電
30日在東京奧運會蹦床項目女子決賽中，中國選手朱雪瑩奪得冠軍，劉靈玲獲得亞軍。(新華社)
30日在東京奧運會蹦床項目女子決賽中，中國選手朱雪瑩奪得冠軍，劉靈玲獲得亞軍。(新華社)

2020東京奧運會蹦床體操女子組決賽7月30日舉行，中國選手朱雪瑩、劉靈玲分獲冠、亞軍，朱雪瑩為中國在本屆奧運中拿下第17面金牌。這是中國隊13年後再奪回蹦床金牌，朱雪瑩及劉靈玲也被網民封為「新彈床女神」。看過朱雪瑩和隊友劉靈玲包攬了蹦床金銀牌的比賽，網民們紛紛稱讚是一場「視覺盛宴」，「簡直就是藝術的享受」。

來源：YouTube

在之前進行的資格賽中，劉靈玲排名第一，朱雪瑩第二。決賽中，率先出場的朱雪瑩得到56.635分，排名第一。劉靈玲最後一個登場，她的騰空時間得分高於朱雪瑩，但動作完成度、水平位移得分都比朱雪瑩低，獲得亞軍。

文匯報報導，朱雪瑩4歲開始在業餘體校練習體操，2013年被選入國家蹦床隊，2014年便獲得南京青奧會女子蹦床冠軍，當時16歲的她就將獲得奧運冠軍當做她的夢想。朱雪瑩的啟蒙教練周學敏表示，朱雪瑩9歲開始練習蹦床，不善言語的她對自己要求特別嚴格，因此才能在這次比賽中，得到了奧運會裁判的認可。

此前，2019年世錦賽中一次致命的失誤讓朱雪瑩名落孫山，她差一點萌生退意，但終究因放不下自己鍾愛的蹦床事業又回到賽場。朱雪瑩在自己就讀的北京體育大學校園散步時，看到西南門有一個冠軍之路，地上印的全是世界冠軍或者奧運冠軍的腳印，當時她心裡想「什麼時候學校也能留下我朱雪瑩的腳印」，如今，她圓夢了。

獲得銀牌的劉靈玲昨天則是淚灑會場。香港01報導，錯失金牌的劉靈玲哽咽道：「奧運會是所有運動員的夢想，我表現已經很好，發揮了80%水準，狀態還是可以的」。劉靈玲曾獲世錦賽、亞運會及世界盃冠軍，就只欠一塊奧運金牌，但2019年世錦賽暨奧運測試賽中，她犯錯左腿卡在機器縫隙裡受傷，忍著傷痛堅持到今日，仍未能如願奪金，她遺憾的說「這應該是我的最後一屆奧運會了……」。

小她4歲的朱雪瑩此時把她抱進懷裡，場面感人。有網民為劉靈玲感到可惜，也稱讚她的標緻容貌及驕人身材，「是仙女本仙嗎？」，「長得很像明星馬思純」。

中國選手朱雪瑩在比賽中。(新華社)
中國選手朱雪瑩在比賽中。(新華社)

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