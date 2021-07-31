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東奧／羽毛球混雙「內戰」 中國隊包攬金銀

中國新聞組／北京31日電
30日，東京奧運會羽毛球混合雙打決賽在兩對中國選手之間展開。最終，王懿律（左）/黃東萍獲得冠軍。(中新社)
30日，東京奧運會羽毛球混合雙打決賽在兩對中國選手之間展開。最終，王懿律（左）/黃東萍獲得冠軍。(中新社)

手臂搭在彼此肩上，王懿律右手握拳，黃東萍左手比出第一的手勢。他們贏下一場硬仗，在東京奧運會羽毛球混雙決賽中2：1戰勝隊友鄭思維／黃雅瓊，收穫金牌。這也是中國代表團在東京奧運會的第18枚金牌。

來源：YouTube

新華社報導，此前雙方15場對決，王懿律／黃東萍僅獲兩勝。此役，作為二號種子的他們心態更放鬆，開局首先打出氣勢並保持領先，被對方追到17平後連得4分拿下首局。第二局「雅思」手感有所回升，以21：17扳回一城。

決勝局戰況更為激烈，比分始終膠着，14平後王懿律／黃東萍稍稍將比分拉開，以20：17拿到賽點。但隨後黃東萍連續失誤送出2分，20：19。下一球，鄭思維回球出界，贏了！黃東萍和王懿律躺倒在場內，歡呼慶祝。

直到走下場，脖子上掛了金牌，兩人還說「腦子一片空白」。王懿律承認，之前有想過奧運奪冠這一刻：「想是想，有時候還會想想慶祝動作，但是真到這時候就什麼都忘了。」

評價這場巔峰對決，王懿律說：「這是一場精彩比賽，大家都已經發揮到極致，都盡力了。」

拿到夢寐已久的金牌，黃東萍說：「沒有去想贏比賽，其實我一直都想着好好享受這個比賽，我會覺得很刺激。哇！一切都是未知的東西，好有意思好開心的那種感覺。」

對頭號種子「雅思」組合來說，輸球則十分遺憾。「我覺得我們跟他們上場前大家五五開，就看誰的發揮更好。我們其實都把自己的水平發揮出來了，也沒有什麼保留了，也是拚到了最後一刻。」鄭思維說。談及三年後的巴黎奧運會，黃雅瓊抿了抿嘴：「畢竟這次這麼遺憾，所以我覺得我倆應該不會止步。」

新京報報導，「黃鴨」組合王懿律和黃東萍在2012年就曾搭檔出戰過亞青賽混雙項目，與「雅思」一樣是東京奧運周期國羽重點打造的混雙搭檔，是2018年世錦賽亞軍。

「在困難的時候頂過去是印象最深的，所以我覺得世錦賽最寶貴的收穫也是搭檔間這種互相鼓勵、共渡難關的經歷。」黃東萍說。她形容與王懿律的相處更像「江湖兄弟」，儘管生活中交集不多，但在場上建立了足夠的默契和信任，有話直說，誰也不會起急。

30日，東京奧運會羽毛球混合雙打決賽在兩對中國選手之間展開。最終，王懿律/黃東萍...
30日，東京奧運會羽毛球混合雙打決賽在兩對中國選手之間展開。最終，王懿律/黃東萍獲得冠軍，鄭思維/黃雅瓊獲得亞軍。圖為鄭思維（後）/黃雅瓊在比賽中。 (中新社)

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