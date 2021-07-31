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奧運史上第一人 馬龍衛冕乒乓球男單冠軍

中國新聞組／北京31日電
馬龍在奪冠後慶祝。(新華社)
馬龍在奪冠後慶祝。(新華社)

30日晚，東京奧運會乒乓球男單決賽迎來中國選手「內戰」。32歲的老將馬龍戰勝小他8歲的樊振東，成功衛冕冠軍。馬龍因此成為奧運會歷史上第一位衛冕乒乓球男單金牌的運動員，這也是中國代表團在本屆奧運會的第19金。談起比賽的祕訣，這位「中國隊長」說，近幾年交手紀錄處於下風，反而讓他在輕鬆中打出自信。

來源：YouTube

比賽中，馬龍在首局即很快進入狀態，連續搶攻得分。搜狐體育報導，樊振東開始依靠更出色的單板質量慢慢追分，但馬龍的防守十分穩健，為自己贏得反拉機會。第三局比賽，雙方都打出了高質量反手進攻，關鍵時刻樊振東憑藉凶狠的正手進攻連續追分，但馬龍毫不慌亂，以精準的落點建立優勢。

在第四局到第六局，馬龍在節奏上十分多變，讓樊振東無從施展力量上的優勢，多次被馬龍防出追身球，最終馬龍在穩紮穩打下以總比分4：2獲勝，奪得男單金牌。樊振東則收穫一枚銀牌。

馬龍30日在比賽中發球。(中新社)
馬龍30日在比賽中發球。(中新社)

中國新聞網報導，這場東京奧運會乒乓球男單決賽的中國選手「內戰」，手握25個世界冠軍的馬龍給年輕的後輩著實上了一課。儘管不在最佳狀態且飽受傷病困擾，但他在關鍵時刻憑藉經驗優勢和更為輕鬆的心態，如願拿到金牌。

馬龍在五年前的里約奧運會完成大滿貫，由此開啟「馬龍時代」。但隨著年齡的增長，這位中國男乒隊長在東京奧運周期走得無比艱辛，兩次手術一度導致他遠離賽場。面對後輩們的衝擊，已「功成名就」的馬龍還是決定以32歲的「高齡」再戰一屆奧運會。為此，他還曾剃了光頭，寓意「從頭再來」。

儘管壓力巨大，但馬龍一路過關斬將。值得一提的是，半決賽4：3艱難戰勝德國名將奧恰洛夫後，一向靦腆的馬龍破天荒地在賽後說出「奧恰贏不了我」，自信可見一斑。樊振東則被馬龍打得一時間有些發懵，特別是馬龍的反手側切。二人的經驗差距顯而易見。

「就像做夢一樣。」走下賽場時，馬龍重演了里約奧運奪冠「比心」的手勢。他感慨地說，過去的五年殊為不易，尤其是在新冠肺炎疫情暴發的情況下，只有克服比以往更多的困難，才能最終站上東京奧運會的舞台。

馬龍（右）和樊振東30日在比賽後共展國旗。(新華社)
馬龍（右）和樊振東30日在比賽後共展國旗。(新華社)

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