中對談美商會 商務部允擴大外資准入

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。(取材自新華網)

中國商務部 30日發布，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文與美國 商會執行副會長兼國際事務總裁薄邁倫，及十餘家美商代表視訊，就美中經貿、擴大開放等議題座談交流。雙方認為應加強對話和溝通維繫中美經貿關係，反對美中經貿脫鈎。王受文並承諾，中方將繼續壓減外資准入負面清單，提升開放水平。

新一輪的美中貿易談判已在5月破冰，美國貿易代表戴琪和國務院副總理劉鶴舉行線上對談。然而，華爾街日報專訪美國貿易代表戴琪，她卻透露美國對中國商品課徵的關稅 近期內不會有變。

美國對中國制裁關稅，美商也受波及，商務部力主要美國先撤回關稅措施，雙方關係才可望下一步進展。

商務部29日安排商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，與美國商會會員代表視訊座談。

據商務部官網發布的新聞稿指出，美國商會代表表示，美工商界普遍期待穩定、互利的中美經貿關係，反對經貿脫鈎。雙方認為應加強對話和溝通，深化在經貿領域的務實合作。

商務部副部長王受文因此承諾，在投資方面，中方將繼續壓減外資准入負面清單，不斷提升開放水平。

針對擴大開放，王受文表示，在貨物貿易方面，不斷自主降低關稅水平，已由加入世貿組織時承諾的9.8%降至7.5%。