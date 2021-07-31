中對談美商會 商務部允擴大外資准入
中國商務部30日發布，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文與美國商會執行副會長兼國際事務總裁薄邁倫，及十餘家美商代表視訊，就美中經貿、擴大開放等議題座談交流。雙方認為應加強對話和溝通維繫中美經貿關係，反對美中經貿脫鈎。王受文並承諾，中方將繼續壓減外資准入負面清單，提升開放水平。
新一輪的美中貿易談判已在5月破冰，美國貿易代表戴琪和國務院副總理劉鶴舉行線上對談。然而，華爾街日報專訪美國貿易代表戴琪，她卻透露美國對中國商品課徵的關稅近期內不會有變。
美國對中國制裁關稅，美商也受波及，商務部力主要美國先撤回關稅措施，雙方關係才可望下一步進展。
商務部29日安排商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，與美國商會會員代表視訊座談。
據商務部官網發布的新聞稿指出，美國商會代表表示，美工商界普遍期待穩定、互利的中美經貿關係，反對經貿脫鈎。雙方認為應加強對話和溝通，深化在經貿領域的務實合作。
商務部副部長王受文因此承諾，在投資方面，中方將繼續壓減外資准入負面清單，不斷提升開放水平。
針對擴大開放，王受文表示，在貨物貿易方面，不斷自主降低關稅水平，已由加入世貿組織時承諾的9.8%降至7.5%。
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