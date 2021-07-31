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英航母搭載美機進南海 中備戰、警告「殺一儆百」

中國新聞組／北京31日電
英國伊麗莎白女王號航母打擊群正穿過南海。(取材自英國和愛爾蘭的國家通訊社PA Media)
英國伊麗莎白女王號航母打擊群正穿過南海。(取材自英國和愛爾蘭的國家通訊社PA Media)

英國「伊麗莎白女王」號航母編隊近日進入南海，衛星圖顯示，該航母剛進入南海就舉行了艦載機起降飛行訓練，且距中國山東艦僅580海里；山東艦已帶兩艘055驅逐艦離開三亞母港並進入戰備狀態。儘管英國稱航母群進入南海是航行自由，中國官媒狠批英此舉是犯賤、找抽，警告英艦如果學美軍在南海撒野，中國將對其「殺一儆百」。

綜合外媒報導，英國國防部發言人表示，全球每年有1/3的航運行經南海，「伊麗莎白女王」號航艦打擊群此行是要前往菲律賓海與盟邦和夥伴展開演習，進入南海是合法航行，「我們到世界另一端去不是為了挑釁。我們將充滿信心，但不與他國對抗」。

但環球網報導，根據美軍發布的消息顯示，該航母7月27日剛進入南海，搭載的美國海軍陸戰隊VMFA-211中隊的F-35B戰鬥機從航母上起飛，開展飛行訓練。報導引述一名分析人士稱，「伊麗莎白女王」號航母編隊是一個由三個國家海軍組成的鬆散編隊，美國很可能從中「夾帶私活」，比如脫離編隊擅自闖入中國領海。

多維新聞報導，據中國智庫「南海戰略態勢感知」消息，7月28日上午8時許，衛星在萬安灘東南偏東約53.9海里處發現「伊麗莎白女王」號航母正向西航行，距山東艦僅580海里。山東艦帶了兩艘055驅逐艦，已進入戰備狀態。另解放軍從7月26日起三天在南海有至少4次已經公開的實彈射擊演習，有分析指出，這代表中國對英航母到南海「挑釁」行動已做好了應對準備。

此外，美國在南海也有新動向，他們第七艦隊的71、75、76特遣隊的瀕海戰鬥艦和阿利伯克級驅逐艦已組成了一個混合編隊，未來很可能會與英航母戰鬥群在南海展開聯合軍事演習。

對此，中國國防部新聞發言人吳謙7月29日表示，堅決反對有的國家出於挑釁的目的，不遠萬里派軍艦過來刷「存在感」。中國軍隊將採取一切必要手段，予以堅決有效應對。

官媒環球時報則狠批英航母戰鬥群進入南海若是為脅迫中國，就是犯賤、找抽。中方嚴正警告英航母編隊，離中國島礁12海裡領海遠一點，如果學美軍在南海撒野，將更有可能成為中國捍衛主權和領土完整殺一儆百的目標。

英國伊麗莎白女王號航母上搭載的美國海軍陸戰隊VMFA-211中隊的F-35B戰鬥...
英國伊麗莎白女王號航母上搭載的美國海軍陸戰隊VMFA-211中隊的F-35B戰鬥機在航母上進行飛行訓練。（取材自環球網／Dvidshub網站)

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