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東奧／乒乓女單 陳夢、孫穎莎金包銀 伊藤美誠奪銅牌

中國新聞組／北京30日電
東京奧運乒乓球女子單打決賽中，陳夢（左）和隊友孫穎莎（右）包金包銀。（新華社）
東京奧運乒乓球女子單打決賽中，陳夢（左）和隊友孫穎莎（右）包金包銀。（新華社）

東京奧運乒乓球女子單打項目決賽，中國隊的陳夢最後以4比2擊敗同胞孫穎莎拿下金牌。日本好手伊藤美誠則以4比1擊敗新加坡選手于夢雨奪銅牌，拿下日本史上第一面奧運乒乓球女單獎牌，伊藤美誠日前在混雙項目拿下金牌。

路透社報導，奧運乒乓球女單金牌歷來都是由中國隊拿下，今年再由世界排名第一的陳夢奪得。陳夢得分時會以大喊來激勵氣勢，相較之下，20歲的孫穎莎則安靜得多，只是含蓄地握拳並繼續比賽。世界排名第三的孫穎莎賽後表示，不能說自己毫無遺憾，但她看好自己的未來。

據觀察者網報導，29日在東京奧運會乒乓球女單半決賽中，中國選手孫穎莎4：0乾淨利落地戰勝了東奧乒乓混雙冠軍日本選手伊藤美誠。

「孫穎莎用伊藤的方式擊敗了伊藤。對於孫穎莎的精彩表現，坐在解說席的日本知名退役乒乓運動員——福原愛給出如此評價。對於0：4輸給孫穎莎的伊藤美誠，福原愛說：「「想，伊藤本人可能也沒有想到會以這個比分輸掉比賽。想必這會令她很震驚，對她心理打擊也不小。」

從贏下混雙決賽，到女單半決賽出局，2000年出生的伊藤美誠再一次感受到了乒乓球的殘酷。在被孫穎莎橫掃之後，接受採訪時的伊藤美誠沒有忍住情緒，眼淚在眼眶內瘋狂打轉，「自己表現並不算差，不能算是惜敗」。

而孫穎莎則是在接受央視採訪時用「過癮」來形容本場比賽。「今天接發球比想像中接得好，我狀態也不錯。比賽中也是一分一分拚，把位置放低，全力以赴。」儘管對陣的是世界排名比自己更低的對手，但是孫穎莎賽前的心理建設和賽中及時的調整，無疑是兩人技戰術層面之外，能夠幫助中國隊贏球的關鍵所在。

東京奧運 中國 日本

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