我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

東奧／自由泳接力破世界 張雨霏80分鐘雙金 想念天上的爸

中國新聞組／北京30日電
東京奧運會游泳比賽女子200米蝶泳決賽在東京水上運動中心舉行，中國選手張雨霏以2分03秒86的成績摘得金牌，並打破奧運會記錄。（中新社）
東京奧運會游泳比賽女子200米蝶泳決賽在東京水上運動中心舉行，中國選手張雨霏以2分03秒86的成績摘得金牌，並打破奧運會記錄。（中新社）

從4歲父親離世之後，中國女子游泳運動員張雨霏就想著有一天，當自己站上奧運最高領獎台時，在天堂的爸爸能看到她大放異彩。29日，在東京奧運會游泳賽場上，23歲的張雨霏80分鐘內連獲女子蝶泳200米和女子4×200米自由泳接力比賽兩枚奧運金牌，這一刻終於到來，這個愛笑的女孩一聲「爸爸，您的女兒終於做到了！」感動無數人。

在昨天的東京奧運會上，張雨霏奪得200米蝶泳金牌，再與楊濬瑄、湯慕涵和李冰潔代表中國隊出戰4x200米自由泳接力賽，游出7分40秒33成績，刷新世界紀錄奪金。張雨霏相隔80分鐘奪得兩金的出色表現，昨天刷屏了微博等中國的社交平台，網民紛紛讚她「 愛笑的姑娘真的飛舞似彩蝶，恭喜奪冠」，「又是一個仙女姐姐」，「真的好甜好愛笑啊」。

東京奧運會游泳比賽女子4x200米自由泳接力決賽，由李冰潔（左起）、張雨霏、湯慕...
東京奧運會游泳比賽女子4x200米自由泳接力決賽，由李冰潔（左起）、張雨霏、湯慕涵、楊濬瑄組成的中國隊以7分40秒33奪冠，並打破世界紀錄。（中通社）

文匯報報導，張雨霏出生於體育世家，父母都是游泳教練。3歲那年，她跟著媽媽「下水」，5歲就被送到徐州市游泳隊接受訓練。當時作為游泳教練帶隊比賽的爸爸總是在不停出差，所以每一次爸爸回家的時候，她就黏在他身邊。但一場突然的變故，給了這個家庭沉重的打擊，爸爸在她4歲時離世，從此她和媽媽只能將思念寄放在泳池。

14歲時，張雨霏進入國家隊，主項是200米蝶泳。2015年喀山世錦賽在200米蝶泳拿到銅牌，隨後在女子4×200米自由泳接力比賽中和隊友一起再次站上領獎台。那年，她只有17歲，第一次參加世錦賽，「感覺一切都太順利」，她說。但在翌年的里約奧運會200米蝶僅拿到第六。

但張雨霏愈挫愈勇，昨天在東奧上表現亮眼。張雨霏的啟蒙教練孔淼認為張雨霏發揮得非常好。張雨霏在上幼兒園大班的時候，就跟孔淼學習游泳。孔淼回憶說，張雨霏的體能、爆發力很強，最關鍵的是她不服輸的堅韌性格，比同齡孩子更要懂事一些，這些因素讓他感覺張雨霏能成為非常好的游泳運動員。

孔淼說，張雨霏的脊柱是直的，不利於蝶泳。她在國家隊的教練劉海濤和科技人員會診後，特別在體能訓練中制定出一個訓練計劃，幫助張雨霏部分矯正身體功能並修復拉傷。

東京奧運 游泳 中國

上一則

石智勇東奧奪金喊娶 女友高7公分 讚他是暖男

下一則

圍堵中國區域擴張 美防長訪越談加強軍事合作

延伸閱讀

東奧／聖馬利諾女子射擊獲銅 成人口最少奪牌國

東奧／聖馬利諾女子射擊獲銅 成人口最少奪牌國
東奧／史上參賽選手最多一次 美130人田徑大軍拚奪牌

東奧／史上參賽選手最多一次 美130人田徑大軍拚奪牌
東奧／俄羅斯雷洛夫200米仰式摘金 終結美國6連霸

東奧／俄羅斯雷洛夫200米仰式摘金 終結美國6連霸
東奧／中國桌球女將轉籍南韓「回春10歲」對比照登熱搜

東奧／中國桌球女將轉籍南韓「回春10歲」對比照登熱搜

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00
鄭州暴雨造成造5公里長的隧道被淹沒，車輛堆積成山。（Getty Images）

河南暴雨 5公里隧道百車滅頂 汽車墳場死傷難估

2021-07-23 02:29

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震