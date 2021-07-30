東奧／自由泳接力破世界 張雨霏80分鐘雙金 想念天上的爸

東京奧運會游泳比賽女子200米蝶泳決賽在東京水上運動中心舉行，中國選手張雨霏以2分03秒86的成績摘得金牌，並打破奧運會記錄。（中新社）

從4歲父親離世之後，中國 女子游泳 運動員張雨霏就想著有一天，當自己站上奧運最高領獎台時，在天堂的爸爸能看到她大放異彩。29日，在東京奧運 會游泳賽場上，23歲的張雨霏80分鐘內連獲女子蝶泳200米和女子4×200米自由泳接力比賽兩枚奧運金牌，這一刻終於到來，這個愛笑的女孩一聲「爸爸，您的女兒終於做到了！」感動無數人。

在昨天的東京奧運會上，張雨霏奪得200米蝶泳金牌，再與楊濬瑄、湯慕涵和李冰潔代表中國隊出戰4x200米自由泳接力賽，游出7分40秒33成績，刷新世界紀錄奪金。張雨霏相隔80分鐘奪得兩金的出色表現，昨天刷屏了微博等中國的社交平台，網民紛紛讚她「 愛笑的姑娘真的飛舞似彩蝶，恭喜奪冠」，「又是一個仙女姐姐」，「真的好甜好愛笑啊」。

東京奧運會游泳比賽女子4x200米自由泳接力決賽，由李冰潔（左起）、張雨霏、湯慕涵、楊濬瑄組成的中國隊以7分40秒33奪冠，並打破世界紀錄。（中通社）

文匯報報導，張雨霏出生於體育世家，父母都是游泳教練。3歲那年，她跟著媽媽「下水」，5歲就被送到徐州市游泳隊接受訓練。當時作為游泳教練帶隊比賽的爸爸總是在不停出差，所以每一次爸爸回家的時候，她就黏在他身邊。但一場突然的變故，給了這個家庭沉重的打擊，爸爸在她4歲時離世，從此她和媽媽只能將思念寄放在泳池。

14歲時，張雨霏進入國家隊，主項是200米蝶泳。2015年喀山世錦賽在200米蝶泳拿到銅牌，隨後在女子4×200米自由泳接力比賽中和隊友一起再次站上領獎台。那年，她只有17歲，第一次參加世錦賽，「感覺一切都太順利」，她說。但在翌年的里約奧運會200米蝶僅拿到第六。

但張雨霏愈挫愈勇，昨天在東奧上表現亮眼。張雨霏的啟蒙教練孔淼認為張雨霏發揮得非常好。張雨霏在上幼兒園大班的時候，就跟孔淼學習游泳。孔淼回憶說，張雨霏的體能、爆發力很強，最關鍵的是她不服輸的堅韌性格，比同齡孩子更要懂事一些，這些因素讓他感覺張雨霏能成為非常好的游泳運動員。

孔淼說，張雨霏的脊柱是直的，不利於蝶泳。她在國家隊的教練劉海濤和科技人員會診後，特別在體能訓練中制定出一個訓練計劃，幫助張雨霏部分矯正身體功能並修復拉傷。