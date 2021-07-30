東奧／中國第16金到手 泳隊「老大哥」汪順200米混泳摘金

男子200米個人混合泳決賽，老將汪順以1分55秒的成績獲得冠軍。(中新社)

東京奧運 會男子200米個人混合泳決賽，老將汪順以1分55秒的成績獲得冠軍，這是中國 奧運第16金。

新京報報導，汪順作為中國男子混合泳的領軍人物，這是他第3次參加奧運會。在先前400米個人混合泳無緣決賽，但汪順開低走高，在200米個人混合泳半決賽，游出1分56秒22，以總成績第1晉級今天的決賽，這一成績僅比其最好成績慢了0.06秒。

據報導，汪順在半準決賽游出好成績後，笑稱，賽前張雨霏女子200米蝶泳決賽中以刷新奧運會紀錄的成績奪冠，這枚金牌像是強心劑，對整個中國游泳 隊的激勵。

報導指出，汪順東京奧運會的歷程很容易令人想起5年前的里約，他上屆同樣未能進入400米混合泳的決賽，但在200米混合泳中有出色發揮，憑藉最後50米的強力衝刺從第7追至第3。

在2017年4月的全國游泳冠軍賽上，汪順以1分56秒16刷新了200米個人混合泳的全國紀錄，並創下個人最佳成績，昨天游出1分56秒22給了汪順信心，並將決賽的目標具體化，「我希望突破自己。」

汪順今年27歲，這可能是他運動員生涯的最後一屆奧運會。從初出茅廬的小將到如今中國游泳隊的「老大哥」，比賽經驗日益豐富的同時，身體隨著年齡的增長變得需要更多恢復時間。汪順很自律的連原來喜歡吃的冷飲都幾乎不碰。