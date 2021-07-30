我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

東奧／中國第16金到手 泳隊「老大哥」汪順200米混泳摘金

中國新聞組╱北京30日電
男子200米個人混合泳決賽，老將汪順以1分55秒的成績獲得冠軍。(中新社)
男子200米個人混合泳決賽，老將汪順以1分55秒的成績獲得冠軍。(中新社)

東京奧運會男子200米個人混合泳決賽，老將汪順以1分55秒的成績獲得冠軍，這是中國奧運第16金。

新京報報導，汪順作為中國男子混合泳的領軍人物，這是他第3次參加奧運會。在先前400米個人混合泳無緣決賽，但汪順開低走高，在200米個人混合泳半決賽，游出1分56秒22，以總成績第1晉級今天的決賽，這一成績僅比其最好成績慢了0.06秒。

據報導，汪順在半準決賽游出好成績後，笑稱，賽前張雨霏女子200米蝶泳決賽中以刷新奧運會紀錄的成績奪冠，這枚金牌像是強心劑，對整個中國游泳隊的激勵。

報導指出，汪順東京奧運會的歷程很容易令人想起5年前的里約，他上屆同樣未能進入400米混合泳的決賽，但在200米混合泳中有出色發揮，憑藉最後50米的強力衝刺從第7追至第3。

在2017年4月的全國游泳冠軍賽上，汪順以1分56秒16刷新了200米個人混合泳的全國紀錄，並創下個人最佳成績，昨天游出1分56秒22給了汪順信心，並將決賽的目標具體化，「我希望突破自己。」

汪順今年27歲，這可能是他運動員生涯的最後一屆奧運會。從初出茅廬的小將到如今中國游泳隊的「老大哥」，比賽經驗日益豐富的同時，身體隨著年齡的增長變得需要更多恢復時間。汪順很自律的連原來喜歡吃的冷飲都幾乎不碰。

東京奧運 中國 游泳

上一則

圍堵中國區域擴張 美防長訪越談加強軍事合作

下一則

東奧／中女排3連敗 陷出局邊緣 網：別甩鍋給朱婷

延伸閱讀

東奧／聖馬利諾女子射擊獲銅 成人口最少奪牌國

東奧／聖馬利諾女子射擊獲銅 成人口最少奪牌國
東奧／俄羅斯雷洛夫200米仰式摘金 終結美國6連霸

東奧／俄羅斯雷洛夫200米仰式摘金 終結美國6連霸
東奧／中國桌球女將轉籍南韓「回春10歲」對比照登熱搜

東奧／中國桌球女將轉籍南韓「回春10歲」對比照登熱搜
東奧／中國男子游泳首金 汪順200米混合泳奪冠

東奧／中國男子游泳首金 汪順200米混合泳奪冠

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00
鄭州暴雨造成造5公里長的隧道被淹沒，車輛堆積成山。（Getty Images）

河南暴雨 5公里隧道百車滅頂 汽車墳場死傷難估

2021-07-23 02:29

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震