東奧／中女排3連敗 陷出局邊緣 網：別甩鍋給朱婷

中國女排朱婷（左）的傷勢成了敗戰理由，網友似乎不能接受。(新華社)

東京奧運 女排賽，中國 女排繼兩場0比3不敵土耳其和美國後，面對實力稍遜的俄羅斯 女排，中國女排再以2比3輸掉比賽，遭遇東京奧運三連敗。網友質疑，郎平連續3場比賽在賽後講的都是朱婷的傷勢，「贏了大家的、輸了都朱婷的，真是好大一口鍋」。

女排在現在的態勢下想要，就必須在31日擊敗組中最強對手義大利隊，並且在最後一場小組賽拿下實力稍弱的阿根廷隊。

雖然在5年前的里約奧運會上，最終奪冠的中國女排在小組賽階段也跌跌撞撞，取得2勝3負。但在東京奧運會上「沒有開張」的情形顯然更差，中國女排的東京之旅已到了最危險時刻。

根據澎湃新聞報導，整場比賽，中國女排隊員李盈瑩拿下27分，朱婷17分，張常寧10分。俄羅斯隊則有三人得分超過25分。

教練郎平賽後也坦承，朱婷強攻有些吃力，攔練基本上不敢伸手，她沒想到朱婷傷勢那麼厲害，「我們一直給她保守治療，以前看還行，但打一打就不行。」接下來兩場比賽會讓健康球員上場。「不客氣地說，中國女排已經連輸三場，出線機會可能真的不大了」。

網友們則質疑，郎平連續3場比賽在賽後講的都是朱婷的傷勢，好像中國女排只有朱婷一個人，「過於依靠朱婷，受傷都堅持用，滿場打完」、「贏了大家的、輸了都朱婷的，真是好大一口鍋」。

在中國對俄羅斯的比賽中，俄羅斯女排有意攻擊朱婷所在位置，試圖充分利用朱婷的傷勢。首局比賽，中國女排17比25丟掉。第二局比賽，中國女排和對手僵持到最後——俄羅斯女排多次出現吊球失誤，中國女排終於以25比23拿下第一局，雙方戰成1比1戰平。

第三局比賽，雖然朱婷一度下場休息，但李盈瑩和張常寧發揮出色，中國女排越戰越勇，以25比20再下一局。第四局，中國女排一度領先，但是俄羅斯女排卻連續下分，將比分追至20比20，隨後雙方持續膠著，直至俄羅斯女排27比25反超。決勝局比賽中，俄羅斯女排一路領先，最終中國女排12比15輸掉比賽。

俄羅斯女排目前世界排名第七，但她們曾獲得過四次奧運會冠軍、七次世錦賽冠軍、一次世界杯冠軍，是三大賽事奪冠次數最多的球隊。不過，近年俄羅斯女排自2010年後，已不具備爭冠能力，實力下滑明顯。

中國女排在東京奧運會目前已遭遇三連敗，在第二場輸給美國女排後，選手王夢潔的名字上了熱搜，她被很多網友調侃、批評依然處於低迷的狀態。有網友質疑稱，「王夢潔好像動了，又好像沒完全動…」「王夢潔，自由人 ，她不在的時候大家各司其職井然有序，她在場的時候感覺中國隊一團亂麻」。不過也有評論認為，作為一個團體項目，將失敗原因歸結於她，也是不公平的。