我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

東奧／中女排3連敗 陷出局邊緣 網：別甩鍋給朱婷

中國新聞組／北京30日電
中國女排朱婷（左）的傷勢成了敗戰理由，網友似乎不能接受。(新華社)
中國女排朱婷（左）的傷勢成了敗戰理由，網友似乎不能接受。(新華社)

東京奧運女排賽，中國女排繼兩場0比3不敵土耳其和美國後，面對實力稍遜的俄羅斯女排，中國女排再以2比3輸掉比賽，遭遇東京奧運三連敗。網友質疑，郎平連續3場比賽在賽後講的都是朱婷的傷勢，「贏了大家的、輸了都朱婷的，真是好大一口鍋」。

女排在現在的態勢下想要，就必須在31日擊敗組中最強對手義大利隊，並且在最後一場小組賽拿下實力稍弱的阿根廷隊。

雖然在5年前的里約奧運會上，最終奪冠的中國女排在小組賽階段也跌跌撞撞，取得2勝3負。但在東京奧運會上「沒有開張」的情形顯然更差，中國女排的東京之旅已到了最危險時刻。

根據澎湃新聞報導，整場比賽，中國女排隊員李盈瑩拿下27分，朱婷17分，張常寧10分。俄羅斯隊則有三人得分超過25分。

教練郎平賽後也坦承，朱婷強攻有些吃力，攔練基本上不敢伸手，她沒想到朱婷傷勢那麼厲害，「我們一直給她保守治療，以前看還行，但打一打就不行。」接下來兩場比賽會讓健康球員上場。「不客氣地說，中國女排已經連輸三場，出線機會可能真的不大了」。

網友們則質疑，郎平連續3場比賽在賽後講的都是朱婷的傷勢，好像中國女排只有朱婷一個人，「過於依靠朱婷，受傷都堅持用，滿場打完」、「贏了大家的、輸了都朱婷的，真是好大一口鍋」。

在中國對俄羅斯的比賽中，俄羅斯女排有意攻擊朱婷所在位置，試圖充分利用朱婷的傷勢。首局比賽，中國女排17比25丟掉。第二局比賽，中國女排和對手僵持到最後——俄羅斯女排多次出現吊球失誤，中國女排終於以25比23拿下第一局，雙方戰成1比1戰平。

第三局比賽，雖然朱婷一度下場休息，但李盈瑩和張常寧發揮出色，中國女排越戰越勇，以25比20再下一局。第四局，中國女排一度領先，但是俄羅斯女排卻連續下分，將比分追至20比20，隨後雙方持續膠著，直至俄羅斯女排27比25反超。決勝局比賽中，俄羅斯女排一路領先，最終中國女排12比15輸掉比賽。

俄羅斯女排目前世界排名第七，但她們曾獲得過四次奧運會冠軍、七次世錦賽冠軍、一次世界杯冠軍，是三大賽事奪冠次數最多的球隊。不過，近年俄羅斯女排自2010年後，已不具備爭冠能力，實力下滑明顯。

中國女排在東京奧運會目前已遭遇三連敗，在第二場輸給美國女排後，選手王夢潔的名字上了熱搜，她被很多網友調侃、批評依然處於低迷的狀態。有網友質疑稱，「王夢潔好像動了，又好像沒完全動…」「王夢潔，自由人 ，她不在的時候大家各司其職井然有序，她在場的時候感覺中國隊一團亂麻」。不過也有評論認為，作為一個團體項目，將失敗原因歸結於她，也是不公平的。

中國 東京奧運 俄羅斯

上一則

東奧／中國第16金到手 泳隊「老大哥」汪順200米混泳摘金

下一則

新疆塔克拉瑪干沙漠也傳洪災 中石化3萬套設備被淹

延伸閱讀

東奧／聖馬利諾女子射擊獲銅 成人口最少奪牌國

東奧／聖馬利諾女子射擊獲銅 成人口最少奪牌國
東奧／史上參賽選手最多一次 美130人田徑大軍拚奪牌

東奧／史上參賽選手最多一次 美130人田徑大軍拚奪牌
東奧／俄羅斯雷洛夫200米仰式摘金 終結美國6連霸

東奧／俄羅斯雷洛夫200米仰式摘金 終結美國6連霸
東奧／中國男子游泳首金 汪順200米混合泳奪冠

東奧／中國男子游泳首金 汪順200米混合泳奪冠

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00
鄭州暴雨造成造5公里長的隧道被淹沒，車輛堆積成山。（Getty Images）

河南暴雨 5公里隧道百車滅頂 汽車墳場死傷難估

2021-07-23 02:29

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震