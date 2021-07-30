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二階段新冠溯源 中怒批美大搞「溯源恐怖主義」

中國新聞組／北京30日電
中國外交部發言人趙立堅呼籲世衛組織調查美國德堡生物實驗室。(取材自中國外交部網站)
中國外交部發言人趙立堅呼籲世衛組織調查美國德堡生物實驗室。(取材自中國外交部網站)

中國美國針對新冠病毒溯源問題徹底槓上。美國國務卿布林肯28日會見世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞時表示，支持世衛對包括中國在內的新冠病毒第二階段溯源調查。中國外交部發言人趙立堅則在例行記者會上火力全開，痛批美國是病毒擴散國、病毒隱瞞國，還大搞「溯源恐怖主義」，呼籲世衛組織調查美國德堡生物實驗室。

美國之音報導，美國國務院發言人普萊斯表示，布林肯28日在科威特會見譚德塞，討論新冠病毒溯源等議題。普萊斯在聲明中說，布林肯重申美國支持WHO計畫對新冠病毒起源進行額外研究，包括在中國國內，以更好地了解目前的疫情，防範未來疫情。

趙立堅則在29日下午舉行的外交部例行記者會中說，美國到處煽風點火，不斷加大對病毒溯源的政治操弄。他並指控美國在抗疫和溯源上有三宗罪：美國是病毒擴散國，美國是病毒隱瞞國，美國大搞「溯源恐怖主義」。

趙立堅表示，美國讓政治操弄凌駕於疫情防控之上，導致本國約3500萬人感染，超過61萬人失去生命，多國也隨之遭殃；而位於馬里蘭州的美國陸軍傳染病醫學研究所「德特里克堡」疑雲重重，美國迄今不敢邀請WHO赴美溯源。美國還將黑手伸向科學界，打壓科學人士的正義聲音，導致許多直言立場的科學家飽受人身攻擊和謾罵威脅。有媒體評論稱，美國上述做法無異於「溯源恐怖主義」。

趙立堅強調，新冠病毒需要溯源，但借疫情甩鍋推責、大搞歧視和壓迫的政治病毒更需要溯源，更需要徹底治理。

至於WHO開展的病毒溯源調查，趙立堅表示，中方認同溯源調查應當基於證據，專家主導，不受干涉，美方聲稱溯源調查要基於證據，卻空口污衊中方實驗室洩露、造謠。截至目前已有超過1800萬中國網民聯署呼籲WHO調查美國德堡生物實驗室，「美方如果真心想要支持溯源調查工作，就應該讓世衛專家去美國調查」。

美國 中國 趙立堅

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