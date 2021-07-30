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與崔天凱待遇不同 秦剛赴美第一天就被「冷落」

中國新聞組／北京30日電
秦剛赴美第一場記者會，他表示中美關係的大門已經打開，就不會關上。（取材自推特）
秦剛赴美第一場記者會，他表示中美關係的大門已經打開，就不會關上。（取材自推特）

第11任中國新任駐美大使秦剛28日抵達美國正式上任。但不同於崔天凱2013年赴美時受到美國外交官接待，並受邀會見時任美國國務卿克里（John Kerry），當前中美關係緊張，秦剛抵達華盛頓時，沒有美國國務院官員在場迎接他。不過這並未耽擱秦剛的工作，履新的第一天，他開推特、舉行雙語記者會並致信留學生與僑胞。

當地時間28日晚，秦剛在抵達華盛頓中國駐美使館後隨即舉行了履新後的首場記者會，秦剛對在場的中美媒體表示，相信中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向。

秦剛說明，將按照兩國元首除夕通話精神，同美國各界架起溝通、合作的橋樑，維護中美關係的基礎，維護中美兩國人民的共同利益，共同推動中美關係重回正確發展軌道，讓相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道有可能變成現實。

在這場記者會中，秦剛並沒有配備翻譯，而是自己將發言內容分別用中文和英文進行陳述。

在這場記者會後，秦剛還第一時間向全美僑胞以及在美中國留學生分別發去問候信。信中稱使館永遠是僑胞與留學生最溫馨的家與後盾，將大力推動美方維護華僑華人合法權益和公平待遇，也期待與大家見面交流。

28日這天，秦剛也開設了個人推特帳號並先後刊發了三條推特，他第一條推特中寫道「抵達美國，期待未來在這個國家的時光」還附帶上了自己佩戴國旗圖樣口罩走出機場的照片。當天還寫下了「將開始為期14天的隔離，並很快會開始著手工作」。

香港01引述紐約時報28日報導稱，秦剛過去積極反對西方批評的紀錄表明，北京正為與華盛頓的持續緊張關係作準備。

華爾街日報29日評論道，中國新任駐美大使甫抵華盛頓就發出了平和的信號，表達了樂觀的態度，並承諾自己將努力修復中美兩個大國之間的關係。這說明中方仍然希望修復中美關係，但前提是符合自身的要求。

秦剛 中國留學生 美國

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