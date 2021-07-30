中國參與阿富汗和解 布林肯：是一件積極的事

美國國務卿布林肯28日在科威特會晤世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，討論持續合作改革強化WHO，建立更好的全球疫情大流行應對能力。（路透）

中國 外長王毅28日在天津會見了神學士代表，肯定神學士是阿富汗 「舉足輕重的軍事和政治力量」，並敦促神學士與東伊運等組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊。美國 國務卿布林肯對此表示，中國可能會參與阿富汗和解進程或許是「一件積極的事」(a positive thing)。

自由亞洲電台報導，布林肯在訪問印度期間表示，如果中國的確希望阿富汗衝突得到和平解決，並成立一個真正具有代表性和包容性的政府，那麼北京當局參與阿富汗和解進程就會是有益的。

布林肯指出，沒有人希望神學士通過軍事手段奪取阿富汗政權，再度建立一個伊斯蘭國(an Islamic emirate)。他還呼籲神學士「和平地」參與談判。

布林肯並表示，有許多國家與阿富汗相鄰，這些國家在阿富汗的利益很大程度上是一致的。無論是美國、中國、印度、巴基斯坦、伊朗還是俄羅斯和其他中亞國家，都不希望阿富汗陷入持久內戰。和平解決阿富汗衝突、建立一個真正具有代表性和包容性的政府，符合各方利益。

但中國的介入，卻被部分外媒評論稱，中國可能成為下一個試圖在阿富汗歷史上書寫新篇章的大國。

國防部新聞發言人吳謙29日回應，美國宣布從阿富汗撤軍以來，阿富汗安全形勢持續惡化。事實一再證明，美國是全球最大的爛攤子製造者，也是世界知名的「甩鍋大王」。美國是阿富汗問題的始作俑者，對於阿富汗當前的局勢負有不可推卸的責任，不能一走了之，把「包袱」甩給地區國家。美方應當切實擔負起應負的責任，確保阿富汗局勢平穩過渡。