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東奧人物／陳夢 圓夢 「表哥在家準備接風菜啦」

新華社／東京7月29日電 
東京奧運會桌球女子單打決賽中，中國選手陳夢以4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。 （新華社）
東京奧運會桌球女子單打決賽中，中國選手陳夢以4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。 （新華社）

29日，略顯空蕩的東京體育館裡，陳夢在拿下最後一分後發出怒吼，緊接著她奔向看台，和主管教練馬琳緊緊相擁。重新回到賽場上，陳夢與孫穎莎共同舉起五星紅旗向在場人員致意。

繼去年女子世界杯後，時隔八個月，陳夢又一次獲得世界「三大賽」（奧運會、世錦賽、世界杯）單打冠軍。27歲的她，在進入國家隊的第14個年頭，終於拿到了分量最重的一個冠軍。

•成長

2007年，陳夢獲得澳大利亞青年比賽的女團、女單、女雙三項冠軍，同年入選國家隊。此後她在亞青賽、世青賽等青年級別賽事中屢創佳績，在2010年的國乒直通世乒賽選拔賽中擊敗名將郭躍，讓她名聲大噪。

2012年卡塔爾公開賽，陳夢獲得了生涯首個巡迴賽單打冠軍。此後她在東亞運動會、亞錦賽、團體世界杯和團體世乒賽等賽事中也有斬獲。但在里約奧運週期裡，李曉霞、丁寧和劉詩雯是國乒女隊當仁不讓的主力，她們身後的陳夢還得不到太多機會。

進入東京奧運周期，陳夢的世界排名一度位居第10。2017年，她在卡塔爾、澳大利亞和德國三站公開賽上奪冠，又在年底的國際乒聯總決賽中首度折桂。2018年1月，陳夢首度登頂世界第一。

可近三年時間裡，國際乒聯總決賽是陳夢在單打項目上奪得的級別最高的冠軍。2019年世乒賽，陳夢一路闖進決賽後，不敵隊友劉詩雯，見證了後者「十年磨一劍」圓夢布達佩斯。

•爆發

儘管沒能在世乒賽實現突破，2019年陳夢在匈牙利、中國、韓國和瑞典公開賽上笑到最後，年終總決賽實現三連冠。

陳夢的輝煌之路始於2020年，她在德國和卡塔爾公開賽上捧杯，那是疫情來襲前的最後兩站國際乒聯世界巡迴賽鉑金級別賽事。此後世界乒壇賽事因疫情停擺，東京奧運會也延期一年，全世界運動員在日復一日的封閉集訓中等待著賽事重啟。

乒壇賽事回歸後，陳夢成為表現最搶眼的球員。她先是在激烈程度堪比世界大賽的全國錦標賽上首度加冕，去年11月的國際乒聯女子世界杯決賽中，她擊敗孫穎莎，拿到生涯首個世界「三大賽」單打冠軍，後又成為國際乒聯總決賽歷史上第一位四連冠得主。

接二連三的勝利給陳夢帶來了信心，她說，在疫情期間重啟的三項比賽（全錦賽、世界杯、總決賽）過後，她有信心為中國隊承擔起大賽重任。

對於奧運會，陳夢言語間儘是憧憬渴望，「希望能站在東京奧運會賽場為國爭光，這是自己一個很大的目標，只有努力，才可能實現這個大目標。」

•圓夢

作為國乒中生代運動員，陳夢在成長路上前有丁寧、劉詩雯等奧運冠軍、世界冠軍，後有孫穎莎、王曼昱等衝勁十足的年輕隊員。

5月16日，陳夢正式入圍東京奧運會中國乒乓球隊參賽名單，準備迎接她的首次奧運征程。「心裡的石頭終於落下來了。」她如釋重負地說。

頂著世界排名第一的頭銜，陳夢開啟奧運征程。出於疫情防控的考慮，舉辦乒乓球賽事的東京體育館沒有觀眾現場觀賽。對陳夢來說，這屆不同以往的奧運會，也是無比新鮮的經歷，以至於她在首戰結束後不清楚要前往混採區接受採訪的流程。

四分之一決賽對陣中國香港選手杜凱琹，陳夢一度陷入0:2落後的危險境地，但在領隊劉國梁和教練馬琳的一聲聲吶喊中，這位世界第一終於「甦醒」，逆轉晉級。

「陳夢的表哥在家準備接風菜中。」通過直播見證了表妹的奪冠時刻，演員黃曉明在社交媒體上寫下這樣一句話。

曾幾何時，外界關注陳夢更多的是她「黃曉明表妹」的身份。隨著陳夢的大賽戰績不斷提升，越來越多的人把注意力放在了她的競技表現上。陳夢說：「不能模倣誰，而是做更好的自己。」

「奧運會舞台是我很多年來的夢想，尤其是面對莎莎（孫穎莎），她年輕、衝擊力大，又是隊友，互相非常了解，今天我倆都拼盡了全力，不管誰贏誰輸都做到了最好的自己。」陳夢在奪冠後說。

「我的時代到來了，終於等到這一天了。」此時的陳夢，有些哽咽。

東京奧運會桌球女子單打決賽中，中國選手陳夢以4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。 ...
東京奧運會桌球女子單打決賽中，中國選手陳夢以4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。 （新華社）
東京奧運會桌球女子單打決賽中，中國選手陳夢以4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。 ...
東京奧運會桌球女子單打決賽中，中國選手陳夢以4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。 （新華社）

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