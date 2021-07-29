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東奧／肖若騰體操全能「銀」恨 被指忘了對裁判做這件事

中國新聞組╱北京29日電
肖若騰在比賽中。(取材自澎湃新聞)
肖若騰在比賽中。(取材自澎湃新聞)

肩負著中國體操男隊衝金的希望，肖若騰在男子全能，六項共獲得88.065分，卻在最後時刻被東道主日本選手橋本大輝錯失金牌，另外，中國三人女籃險勝法國摘銅，拿三人籃球的首枚奧運會獎牌。

媒體報導，橋本大輝明顯出現失誤，卻因為難度分獲得冠軍，令人不禁質疑裁判的公平性，裁判進行了解釋，這扣除的0.3分是亮相分。也就是說，肖若騰落地後，沒有按照規定向裁判致意，這才被扣除了0.3分。

對於肖若騰的失金遺憾，人民日報報導，中國體操隊副領隊葉振南說：「男子團體憾失金牌，此後我們也是臥薪嘗膽，準備就是打好這一仗，所以兩個人準備都很充分。今天從發揮來說，每一項都是發揮得很出色，不過打分項目就是這樣。」

對於肖若騰的委屈，眾體操好手楊威、李小鵬、陳一冰、鄒凱在微博發文力挺，並為他打氣。

北京家中觀看兒子比賽的肖若騰媽媽趙秀麗說：「雖然沒有獲得金牌，但他在我心中是最棒的。」肖媽媽說與兒子有個約定，無論訓練多晚、多累，都會進行視頻連線。在28日全能項目前的一個晚上，兩人進行視頻通話。肖媽媽說，當時兒子跟我說，全能比賽要加難度，只有這樣才能更有力地衝擊金牌。「說實話，我心中也沒底，因為有些動作他也不是特別穩定。但肖若騰是一個一旦下定決心就必定堅持下去的孩子。」

其實在參加2016年4月的奧運前測試賽時，肖若騰遭遇肘部重傷，曾嘗試用保守治療來保住前往里約的機會，但最終還是未能成功，這讓肖若騰陷入了低沉，甚至在一段時間內不想再去接觸體操。

據新浪網報導，中國三人女籃險勝法國在東京奧運會贏得一枚寶貴的銅牌，對於中國三人女籃乃至中國籃球而言，這無疑都是一個歷史性的時刻！

報導指出，三人籃球首次進入奧運大家庭，中國三人女籃能拿到獎牌，也算創了歷史上紀錄；此次中國三人女籃奪得銅牌，中國籃球一共在奧運會賽場上拿到三枚獎牌，最早的一枚獎牌，是中國女籃在1984年洛杉磯奧運會上拿到銅牌。

中國男籃主帥杜鋒第一時間向女籃姑娘們表達了自己的祝賀：「這是中國籃球的全新榮譽，過去幾年在所有參與者的共同努力下，這項新興運動在中國發展迅速，體現出了籃球運動的蓬勃活力。恭喜女籃姑娘，你們辛苦了，中國籃球人繼續加油！」

肖若騰在比賽中。(取材自澎湃新聞)
肖若騰在比賽中。(取材自澎湃新聞)

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