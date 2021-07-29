奧運／謝思埸、王宗源男雙3米板奪金 收復跳水失地

首次出戰奧運會的王宗源、謝思埸，以總成績467.82分摘金。(新華社)

28日東京奧運 會跳水項目男子雙人3米板比賽中，中國 組合謝思埸、王宗源以總分467.82分奪得金牌，這也是中國體育代表團本屆奧運會的第11枚金牌，為中國在2016年里約奧運會該項目失金收復了失地。另賽艇女子四人雙槳選手陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐則以6分05秒13的成績，為中國代表團奪得第十金。

北京 青年報報導，在2016年里約奧運會上，中國跳水「夢之隊」唯一丟掉的就是男子雙人3米跳板項目的金牌。當時曹緣和老將秦凱搭檔因失誤被英國選手奪金。2004年雅典奧運會的決賽中，王克楠最後一跳動作失敗得分為零的一幕也仍記憶猶新。

時隔五年，在東奧跳水賽場，以廣東選手謝思埸搭檔2001年出生的湖北小將、後起之秀王宗源出戰，在東京水上運動中心為中國體育代表團拿下本屆奧運會的第11金。這枚金牌是謝思埸和王宗源的第一塊奧運金牌。

報導說，在里約奧運會之後，中國跳水隊在這個項目上採用的是曹緣與謝思埸搭配的組合形式，但曹緣作為老將，幾次受傷，加上00後小將王宗源的快速崛起，中國隊最終選擇了用謝思埸和王宗源進行搭檔。

王宗源2019年才第一次征戰世界大賽，今年的全國冠軍賽上就以576.50分的高分再度奪冠，是國內賽場男子3米跳板的第一人。謝思埸出生於1996年，比王宗源大5歲，已是連續兩屆的世錦賽男單3米板冠軍得主。

另在東奧會賽艇女子四人雙槳決賽，中國運動員陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐以6分05秒13的成績獲得冠軍，同時創造該項目世界最好成績，並為中國代表團奪得第十金。這也是中國賽艇隊時隔13年再次奪得了奧運會的金牌。

新浪體育報導，此前，這個項目的奧運會最好成績是2008年8月10日，由唐賓、金紫薇、奚愛華和張楊楊在北京奧運會創造的6分11秒83，當時不是決賽。13年之後，陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐在決賽中，不僅奪得了冠軍，也將該項目的世界最好成績和奧運會最好成績計入名下，且領先第二名的波蘭隊多達6秒23，最後衝刺時刻，電視直播畫面就中國一條艇，根本看不到其他對手的存在。奪冠那一刻，央視解說員的聲音都已經哽咽。