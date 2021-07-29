中國學者：薛曼之後，美或有更高層級官員訪華

國務委員兼外長王毅26日在天津會見美國副國務卿薛曼。（新華社）

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，美國 副國務卿薛曼 26日的天津行，透露美國可能正考慮擴大和提升與中國 的交往，接下來或許會有兩國的經貿團隊見面和美國更高層級的官員訪華；但美方若處理不好中美關係的三個嚴峻挑戰，中美元首會晤將難以實現，中國也將繼續對美採取「兩手對兩手，以鬥爭對鬥爭，合作對合作」的策略。

吳心伯在薛曼到訪前接受鳳凰網專訪時表示，薛曼此次訪華是美方主動提出，這表明美方希望在一些具體問題領域與中方進行協調和合作。拜登上台後過去半年的對華政策以施壓為主，但現在美國可能考慮恢復與中國的外交互動，並提升層級和擴大範圍，接下來或許會有兩國的經貿團隊見面和美國更高層級的官員訪華等；二是美方切實希望在很多具體問題上推進跟中國的協調，升級與中國的合作。

吳心伯表示，薛曼此行也表明拜登政府在上半年對華示強、對華施壓後，現在需要作出一定的調整。至於中美兩國領導人是否可能在今年G20峰會見面，吳心伯認為，這要先關注美方如何處理中美關係中的幾個嚴峻挑戰。

一是新冠疫情的溯源問題。美國在此一問題上還不斷向中國施壓；其次是香港問題。如果美方認為其在香港的勢力逐漸被邊緣化，定會在香港問題上「挑刺」；再者是新疆問題，美方仍繼續以種族清洗等言論給中方「扣上荒唐的帽子」。如果以上三個問題處理不好，中美元首會晤難以實現。

吳心伯並舉例，雙方可討論是否能重開中國駐美國休斯頓總領事館、美國駐中國成都總領事館，以及是否開放商務人士旅行等問題。

吳心伯強調，中國對中美關係已做好兩手準備。如果美國挑釁，中國肯定要反擊，以「鬥爭對鬥爭」。但中國願意接待薛曼，也願意討論可能的合作空間。總結來說，中國是「兩手對兩手，以鬥爭對鬥爭，合作對合作」。

但與此同時，拜登政府又一再強調，中國是美國最主要的戰略競爭對手，美國將從實力地位跟中國打交道。美國國防部長奧斯汀近日在新加坡訪問時，則在一場講座上說：「當美國的利益受到威脅時，我們不會退縮。然而，我們並不尋求對抗，我致力於與中國建立建設性、穩定的關係」。此說被外界解讀為美對中的兩手策略。

中國外交部發言人趙立堅曾在例行記者會上表示，美方應樹立客觀正確的對華認知，相互尊重，公平競爭，和平共處。