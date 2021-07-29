王毅肯定阿富汗神學士 促打擊疆獨支持者

國務委員兼外長王毅28日在天津會見到訪的阿富汗神學士政治委員會負責人巴拉達爾一行。（取自外交部網站）

在美國加速從阿富汗 撤軍後，北京積極展現出在阿富汗問題扮演更大作用的企圖心。中國 國務委員兼外長王毅 28日在天津會見到訪的阿富汗神學士政治委員會負責人巴拉達爾一行。巧合的是，就在兩天前王毅在同一地點與美國副國務卿薛曼會面。

據外交部官網消息，王毅明確表態，肯定神學士是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，有望在阿富汗和平、和解與重建進程中發揮重要作用。他還稱，美國和北約從阿富汗倉促撤軍，象徵美國阿富汗政策的失敗，以及阿富汗人民有了穩定和發展自己國家的重要機遇。

王毅告訴到訪的阿富汗神學士政治委員會負責人巴拉達爾一行，中國是阿富汗最大鄰國，始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。

王毅同時告訴神學士，「東伊運」（「東突厥斯坦伊斯蘭運動」，被北京認為是疆獨背後支持者）是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅。

王毅說，打擊「東伊運」是國際社會共同責任。希望神學士同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界線，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用。

據外交部新聞稿，巴拉達爾對有機會到訪中國表示感謝。他說，中國一直是阿富汗人民值得信賴的好朋友，讚賞中方在阿富汗和平和解進程中發揮的公正和積極作用。

巴拉達爾還承諾，神學士決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，希望中方更多參與阿富汗和平重建進程，在阿富汗重建和經濟發展中發揮更大作用。

另據北京青年報報導，王毅28日也以視訊出席北京舉行的「中國、東盟建立對話關係30周年紀念研討會」並發表演說。王毅稱中國將始終同東盟做守望相助的好鄰居、肝膽相照的好朋友、攜手發展的好夥伴。未來，中國東盟將以更加成熟、自信的姿態，開創更加美好和光榮的未來。