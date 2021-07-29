鎖定中國公民？巴基斯坦槍響 中國公民又1傷

巴基斯坦南部大城喀拉蚩(Karachi)28日傳槍響，造成至少1名中國 公民受傷，這是繼14日企業巴士爆炸導致9中國公民死亡後，境內最新一起鎖定中國公民的襲擊事件。

路透社等多家媒體引述巴基斯坦警察 副督察長芮雅茲（Javed Akbar Riaz）的話說，這位受傷的中國公民和他的另一位同伴當正乘車前往喀拉蚩的一個工業區，而且他們沒有警察護送。受傷的中國公民和他的同伴都在卡拉奇市內的一家工廠工作。

「是兩個騎乘摩托車的蒙面槍手開的槍，」芮雅茲說。所幸傷者情況穩定，身體的重要部位沒中彈

目前尚未有組織對這次襲擊事件聲稱負責。

美國之音報導，中國外交部發言人趙立堅28日表示，中方正密切關注此事。他說，這是一起孤立的個案，中方對巴方保護中國在巴公民和財產有充分的信心。

中國是巴基斯坦的重要盟友，在巴基斯坦也有大量的投資。但是巴基斯坦反政府的武裝分子卻常常襲擊中國在巴基斯坦參與建設的工程項目和中國公民。

兩個星期前，在巴基斯坦西北部的科希斯坦，一輛搭載中國工程師的通勤大巴突然發生爆炸並墜落峽谷，導致13人死亡，其中包括9位參與當地達蘇水電站大壩建設的中國公民。巴基斯坦方面最初懷疑大巴機械故障，但後來在事發現場發現爆裂物的痕跡，因此不排除是恐怖襲擊事件。

中國國務院 總理李克強則將這一事件定性為「恐怖襲擊」，並呼籲巴基斯坦政府將兇手繩之於法。中國還派遣了一支由15人組成的專家組，在巴基斯坦同僚的陪伴下前往現場勘察。