杜特蒂國情咨文：不能和中國開戰 「起飛前，導彈就到了」

菲律賓總統杜特蒂發表任內最後一次國情咨文時說，菲律賓無法承受與中國開戰，「在你起飛前，中國的導彈就到了」。（路透)

菲律賓總統杜特蒂 26日發表其任內最後一次國情咨文。在談及南海問題時，他表示菲律賓和中國 在南海的爭端只能通過外交談判解決，不能訴諸武力。杜特蒂表示，菲律賓無法承受與中國開戰，「在你起飛前，中國的導彈就到了」。他還指出，南海爭議「根本沒有仲裁」，因為中國從未參與其中，有關文件對中國沒有約束力。

據報導，杜特蒂反駁菲律賓國內反對派要求他對中國強硬的聲音，「我不想侮辱這些人，他們逼我做些超出我能力範圍的事」，「菲律賓無法承受與中國開戰，那將是一場『屠殺』，我們還不是有能力與對方抗衡的對手。」

中國空軍在南海常態化戰鬥巡航，捍衛國家主權安全和海洋權益。（新華社資料圖片）

他還提到，在南海問題上菲律賓也無法依賴美國 ，「如果美國要參戰，他們就得去美國國會獲得授權。」

杜特蒂並否認中國幫助他當選總統，但表示已和國家主席習近平「成為好友」。稱新冠疫情來襲時，「我第一個求助的國家是中國」，希望得到疫苗幫助，習近平馬上回答：「沒關係，我們送去給你。」

菲律賓媒體報導，杜特蒂向民眾保證不會放棄南海。他表示，「我們需要在我們的合作夥伴身上做更多事，我們繼續擴大海域意識和防禦能力，但我們不會關閉外交的大門，因為這就是解決爭端的方式，而不是武力。」

杜特蒂承認，無法強迫中國承認有利於菲律賓的裁決。杜特蒂重申，他永遠不會下令軍隊對中國開戰，因為菲律賓缺乏「保衛」南海的武器，無法承受戰爭。

杜特蒂在國情咨文中再次淡化了2016年菲律賓在海牙常設仲裁法庭「對中國的勝利」。今年5月，杜特蒂也曾表示「南海仲裁裁決只是一張紙」，「我會把它扔進廢紙簍裡」。

值得一提的是，就在7月12日，美國國務卿布林肯剛就南海仲裁案所謂「裁決」出台5周年發聲明，揚言中國和菲律賓「受該仲裁裁決約束」，任何在南海針對菲武裝部隊、公務船舶以及飛行器的攻擊都將觸發「美菲共同防禦條約」。

對此，外交部發言人趙立堅表示，南海仲裁案違背「國家同意」原則，仲裁庭越權審理，枉法裁判，在事實認定和法律適用上存在嚴重謬誤，違反「聯合國海洋法公約」和國際法，所作裁決是非法的、無效的，是廢紙一張。中國不接受、不參與仲裁案，不接受、不承認該裁決，中國在南海的主權和權益絲毫不受該裁決影響，中國也不接受任何基於該裁決的主張或行動。