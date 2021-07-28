天津會剛結束 秦剛出使美國 預料比崔天凱強硬

中國外交部最年輕副部長、現年55歲的秦剛，27日赴美出任駐美大使。（中新社）

中美高層天津會晤結束後，據香港「南華早報」披露，中國 外交部副部長秦剛 昨日上午由上海浦東國際機場出發赴美，準備接任駐美大使。外交部發言人趙立堅昨被問及是否能證實上述消息時，僅回應「感謝你的關心」，中方將適時公布有關消息。有學者認為，與崔天凱相比，秦剛出使美國 可能較強硬。

秦剛在中國外交系統任職30多年，兩度擔任發言人，三度派駐英國，任職副部長期間主管事務為歐洲、新聞、禮賓。他也是中國首位缺乏大使經歷、缺乏美國經驗的駐美大使。中美關係現正值可望重塑的關鍵階段，秦剛赴任的消息備受矚目。臨行前，秦剛在上海、北京與包括美國商會、環球影城及若干中美關係智庫學者交流。

秦剛出生於1966年，現年55歲，天津人，畢業於國際關係學院。他最為人熟知的履歷是，在2005年至2014年間，兩度擔任中國外交部發言人，言詞犀利，作風強硬。

任職發言人期間，中國曾有媒體形容，秦剛的發言風格是「剛猛」，或是「剛猛而不失睿智」。秦剛曾留下諸多「金句」，像是「解放軍不是端着紅纓槍的童子軍」、「抹黑中國便是惡狼」。

秦剛在擔任外交部新聞司司長期間為外界熟悉。他每次出場都先掃視全場一周，再慢悠悠喝口水，才開口與全場記者打招呼。當時秦剛已展現強硬作風，有外國記者要求比較熱比婭與達賴喇嘛，他說：「他們一個是女的，一個是男的，但他們有一個共同點，就是從事分裂祖國、破壞民族團結的活動。」

秦剛後來擔任禮賓司司長，承擔國家對外禮儀和典禮事務，頻頻陪同最高領導人外訪或者接待外國元首，獲得賞識，52歲成為最年輕副外長。

據報導，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受路透社採訪認為，他預計與美國人打交道時，秦剛可能比崔天凱更強硬，但鑑於目前中美關係在很大程度上受到國內壓力和戰略競爭等結構性因素的制約，大使對兩國關係的實際影響力有限。

美國卡特中心中國事務高級顧問劉亞偉表示，中國換了大使，美國換了代辦，美國還需要把美中關係作為當務之急之一來應對，穿新鞋走老路肯定不行。

69歲的崔天凱擔任駐美大使長達8年，外交風格穩健溫和。他在6月下旬已向全美僑胞發表辭別信，指美國對華政策正經歷新一輪重構。劉亞偉說，崔天凱可謂「任不逢時」，「不是他做得不好，是雙邊關係出現了太多個人無法抗拒的結構性問題。」

另外，美國駐華大使一職在布蘭斯塔德離任後亦一直懸空，據報美國總統拜登計畫任命前駐北約大使伯恩斯出任。