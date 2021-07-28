東奧／中女排2連敗 衛冕路再跌跤 瀕淘汰邊緣

中國女排0比3不敵美國隊，遭遇小組賽兩連敗。圖為朱婷在比賽中扣球。（中新社）

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中國奧運 代表團27日一洗前日的無金頹風，分別在跳水和射擊項目合共取得3面金牌，總金牌數已累積至9金。另一方面，尋求衛冕的中國女子排球隊在小組賽以0比3敗給美國 ，吞下二連敗瀕臨淘汰邊緣。主將朱婷因傷表現失常，教頭郎平賽後無奈地說：「讓朱婷休息，誰來啊？」

由頭號球星朱婷領軍的中國女排隊，上屆里約奧運奪下金牌，這次東奧尋求衛冕，25日首戰意外以0：3遭土耳其痛宰。

小組賽27日上演美中大戰，中國女排對陣目前世界排名第一的美國。兩隊首局拚戰激烈，第一局雙方勢均力敵，一度戰至24平手。中美女排接著再打成27分平手，美國女排然後連得2分，首先拿下第一局。在第二局，美國女排在最後幾分才把分數拉開，以25比22贏得這一局。

到了第三局，雙方仍是一分一分地僵持，而美國女排同樣在後段方把比數拉開，以25比21，局數直落3比0戰勝中國女排。

中國女排吞下二連敗，接下來3場小組賽，只要再吞敗就可能被淘汰，其中還要面對冠軍呼聲高的義大利。

對美國之戰，朱婷雖回暖拿下全隊最高的18分，但仍未恢復水準。賽中，朱婷的右手腕仍裹著厚厚的紗布，中間還有一個固定板。她在賽後表示，手腕傷影響很大，疼得根本發不上力，但相信隊醫會有辦法的。

對於朱婷的傷勢，中國女排隊總教練郎平在賽後說，朱婷很盡力了，他們也希望別的攻擊手能幫她分擔些壓力，「讓她休息，那誰來啊？要休息也不是現在」。

郎平說，朱婷的手腕沒有舒適的時候，她扣球需要發力，這不是一下子就可以解決的問題，「她也需要堅持」。

中國女排隊遭到二連敗，已在中國網路成為最熱門的奧運話題。球迷多認為朱婷傷勢未癒，又沒有其他人能撐起大局，後勢不妙。

文匯報報導，，在2016年里約奧運獲得男子100米背泳銀牌的25歲泳手徐嘉余，27日的男子100米背泳決賽雖只獲得第5名，但他賽後仍維持中國健兒的積極態度，表示面對強敵也不能怯場，要以堅毅目光迎接每一項挑戰。