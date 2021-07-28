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東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

東奧／00後閨密組合 陳芋汐＋張家齊雙人跳水奪金

中國新聞組／北京28日電
東京奧運會跳水女子雙人十米跳台27日決賽，中國選手陳芋汐/張家齊奪得冠軍。 (中新社)
東京奧運會跳水女子雙人十米跳台27日決賽，中國選手陳芋汐/張家齊奪得冠軍。 (中新社)

東京奧運中國跳水隊27日又產生一金，「00後奇襲組合」」陳芋汐、張家齊在女子雙人10米台上一路領先，她們以363.78分奪取金牌，成功帶回中國隊在東京奧運會的第8金。圓臉的張家齊興奮地說道，「這是我們倆的第一次奧運會，我們的最大優勢就是年輕，沒有思想負擔。男子雙人跳台沒有拿下來金牌，我們來拿」。

來源：YouTube

新浪體育報導，女子雙人10米台的前兩跳都是規定動作，陳芋汐/張家齊正常發揮，兩跳拿到111分排在首位。第三跳開始是自選動作，陳芋汐/張家齊先做了107B（向前翻騰三周半屈體），這一跳得到81.90分，總分192.90分繼續領先。

第四跳中國組合的動作是407C（向內翻騰三周半抱膝），兩人的空翻、入水後沒有任何問題，側面看就像是一個人在完成動作，這一跳拿到86.40分，總分變為279.30分。

最後一跳陳芋汐/張家齊做了5253B（向後翻騰兩周半轉體一周半屈體），兩人拿到84.48分，總分363.78分，她們成功奪取冠軍。

文匯報報導，中國「00後」組合張家齊、陳芋汐從2019年開始搭檔，實現中國隊在這個項目上的奧運六連冠。這對訓練中的好搭檔、生活中的好閨密，無論在同步性還是壓水花都堪稱完美，央視解說員更是驚呼「下餃子都比張家齊陳芋汐的水花大」。

陳芋汐從小體質就比較弱，父親陳健早早就把她帶去體操房強身健體。只是沒想到，這一練，竟被時任上海跳水隊領隊的史美琴相中了，繼而轉為練習跳水。吃不胖的陳芋汐個子長得快，對於需要做出翻騰動作的跳水運動員來說，需要付出更大的努力才可以將動作做到位。

這是張家齊首次參加奧運會，是她拿到的第一枚奧運會金牌。在北京家裡，父親張傳生和母親肖英杰看到賽況興奮地歡呼「所有的苦沒白吃！值了！」，賽後受訪時，張家齊開心的希望教練能送她芭比娃娃做獎勵。

陳芋汐與張家齊的偶像分別是吳敏霞和郭晶晶。17年前，在2004年雅典奧運會上，「晶霞組合」 第一次聯手拿下奧運冠軍，17年後，她們的迷妹組成 「奇（齊）襲（汐）組合」 再次站上奧運之巔。

陳芋汐（左）和張家齊得知奪金後即時歡呼。 (路透)
陳芋汐（左）和張家齊得知奪金後即時歡呼。 (路透)

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