東奧／相差14歲… 龐偉+姜冉馨10米氣手槍鍍金

中國隊獲得首屆混雙氣手槍金牌。(取材自人民日報)

東京奧運 會10米氣手槍混合團體賽27日決賽中，小將姜冉馨和老將龐偉以16:14的成績戰勝俄羅斯選手，為中國 隊奪得本屆奧運會第7枚金牌，也是本屆奧運會上海首枚金牌。

「我隊友太厲害了！」「我隊友也超棒！」一位是「四朝元老」，一位是後起之秀，兩人賽後的互動令網友大呼太有愛！

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綜合媒體報導，龐偉生於1986年7月19日，姜冉馨生於2000年5月2日，兩人之間足足有14歲的年齡差。

龐偉和姜冉馨這對「最萌年齡差」組合，兩年前就曾搭檔參加2019國際射聯射擊世界盃北京 站的10米氣手槍混合團體賽，結果兩人默契配合，拿下一枚寶貴的銀牌。而在今年的全國射擊冠軍賽中，龐偉和姜冉馨再次攜手，奪得10米氣手槍混合團體賽冠軍。

近年來的配合經歷，讓龐偉和姜冉馨這對「最萌年齡差」搭檔彼此之間十分熟悉。姜冉馨的媽媽顧春燕就透露，中國射擊隊的氛圍特別好，龐偉平時都稱呼姜冉馨為「大姪女」，可見老將與新人之間的關係是何等的融洽。

在此前奪得男子10米氣手槍項目銅牌後，龐偉已成為中國射擊隊在奧運會上獲獎牌第二多的選手，僅次於名將王義夫。其實在里約奧運會摘銅之後，龐偉已逐漸開始轉型為教練。考慮到中國射擊隊在10米氣手槍項目上確實沒有年輕選手可以挑起大樑，已經兩年沒有系統訓練的龐偉毅然以運動員身分重出江湖。

姜冉馨出生於上海市奉賢區，2006年9月到2015年6月就讀於奉賢區育秀實驗學校。2012年，啟蒙教練侯武彬到育秀實驗學校選才時，注意到姜冉馨那雙明亮有神的大眼睛，覺得她是一個不可多得的好苗子。當被問及是否喜歡射擊打槍時，她的回答是否定的。過了一段時間，姜冉馨才萌生嘗試訓練的想法。2012年暑假，在盛葉衛的推薦和媽媽的陪同下，她來到靶場，開始了射擊訓練生涯。

她一步一步從訓練中心進入上海市二線運動隊，再從市隊進入國家集訓隊，並於2021年出征東京奧運會。