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東奧／中國多場賽事失利網友開罵 官媒：勝負乃常事

中國新聞組／北京28日電
中國奧運代表團在東京奧運會多項比賽成績不如預期，無金牌入袋，引起網友批評。在27日女子排球中美小組賽中，中國隊以0比3不敵美國隊，圖為中國隊球員朱婷（中上）在比賽中扣球。( 新華社)
中國奧運代表團在東京奧運會多項比賽成績不如預期，無金牌入袋，引起網友批評。在27日女子排球中美小組賽中，中國隊以0比3不敵美國隊，圖為中國隊球員朱婷（中上）在比賽中扣球。( 新華社)

中國奧運代表團在26日的多項比賽成績不如預期，無金牌入袋，獎牌榜排名一度落居第三，引起網友批評。官媒27日則接力刊發評論緩頰「勝負乃常事」、「少一些苛責，多幾分理解」。

中央社報導，26日的東京奧運賽場上，中國沒有金牌入帳，幾個有望奪金的項目，包含男子雙人10公尺跳台跳水、女子舉重55公斤級、桌球混合雙打等，都僅以銀牌坐收。此外，賽前被看好的女子排球更在25日比賽出師不利，遭土耳其以3：0擊敗。

接連失利引發中國網友議論與批評，也促使官媒接連發出評論緩頰。

新華社的評論以「勝負乃常事，從頭再拚搏」為題，強調金牌近在咫尺，有實力卻沒能拿下，確實遺憾。但是這也正是競技體育的殘酷之處，「冠軍永遠是發揮更好的一方」。

文中稱，每位能夠站上奧運賽場的選手都不容易、都是好樣的。「摘金了不起，爭銀奪銅一樣值得點讚，應少一些苛責，多幾分理解。」

中國體育報的評論則提到，中國代表團在優勢項目失利令人遺憾，但是也給了代表團及時提醒、敲響了警鐘。此外，在舉重、桌球、女子排球等項目也都可以看見，中國競技體育優勢項目早已成為主要對手們的研究標的、挑戰目標和學習榜樣。

除了將比賽失利的不滿發洩在自家選手身上，擊敗中國選手的外國選手也遭波及。日本隊26日在桌球混雙項目以4比3擊敗中國隊，賽後中國網友出征日本選手伊藤美誠的IG，並在微博等社群平台上指控水谷隼作弊。

據東京奧運官方網站即時資訊，截至下午5時，中國以9金、5銀、7銅，名列第二，僅次於美國。

中國 東京奧運 日本

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