東奧／四朝元老龐偉 出道即巔峰 射回金牌也射走挫折

東京奧運會10米氣手槍混合團體：姜冉馨/龐偉奪冠。（新華社）

7月27日，在東京奧運 會10米氣手槍混合團體金牌戰中，中國 射擊老將龐偉搭檔姜冉馨，戰勝俄羅斯奧委會組合，奪得金牌。時隔13年，龐偉這位奧運會「四朝元老」終於再圓金牌夢，也追平了他的恩師、中國傳奇槍手王義夫兩塊奧運金牌的紀錄。

河北省保定市龐偉家中的電視機前，龐偉家人前一刻還為比賽的焦灼而緊張不已，龐偉的母親蔡冬芳甚至躲了起來，不敢看比賽。但所有的焦慮，隨著最後一槍成績的公佈，化成了歡呼與喜悅。

「孩子在這麼多年的壓力下挺過來了。」龐偉父親龐彥宏忍不住感慨。

曾經的龐偉，是世人眼中的天才少年，「出道即巔峰」：2006年，20歲的龐偉首次代表中國參加國際大賽，便一舉拿下10米氣手槍世錦賽冠軍；兩年後的2008年北京 奧運會上，初次參加奧運會的他又把金牌收入囊中，一戰成名。

然而在「一步登天」後，這位河北籍選手卻漸漸淡出大眾視野。儘管還是世界級比賽的常客，再無奪目的成績證明他還是個神槍手。2012年倫敦奧運會，龐偉僅列第四名。2016年里約奧運會，他的成績是銅牌。

「經歷了兩屆奧運的挫折後，他的壓力很大。」龐彥宏回憶稱，經過一段低谷期後，因為傷病，也為了能更多地陪伴家人，龐偉過上了半退役的生活，成為一名射擊教練。

然而，作為中國隊傳統優勢項目，男子氣手槍近年來成績並不理想。面對東京奧運會，中國男子10米氣手槍項目甚至面臨無人可以挑起大樑的窘境。2019年初，已有兩年多沒有訓練的龐偉，選擇再次拿起手槍，繼續征戰賽場。

「自己還是有一些情懷，也想回來再打一次。特別是我們這個項目這幾年遇到了很多困難，我也希望能給項目出一份力。」龐偉曾對媒體說。那時，他已33歲，面臨家庭、傷病等諸多問題，如何盡快恢復競技狀態很關鍵。

「他能堅持到現在確實很不容易。」龐偉在省隊的教練、河北省體育局射擊射箭運動管理中心副主任張勝閣說，龐偉這樣的高水平射擊運動員，一年的訓練至少要打4萬多發子彈。作為30多歲的老將，還要克服腰部、頸椎傷病的困擾，還有新冠肺炎疫情下全封閉訓練，家庭的困難等。

「封閉訓練以來，他加起來祗見過孩子三次，孩子才上小學三、四年級。」所幸，龐偉吃過的苦，慢慢結出了果實。2019年國際射聯步手槍世界杯總決賽男子10米氣手槍決賽中，他奪得金牌，實現10米氣手槍的世錦賽、奧運會、世界杯總決賽三大賽大滿貫。

此次，雖然在東京奧運會男子10米氣手槍比賽中，龐偉祗獲得一枚銅牌，但在10米氣手槍混合團體賽中，他沒有再留遺憾。

再奪金牌，還會繼續打嗎？龐偉賽後沒有明確回答。此前，他在接受媒體採訪時，談的更多的是希望有更多運動員盡快成長起來，因為「這樣我國這個項目才有希望」。但張勝閣透露，東京奧運會結束後，龐偉還會投入到今年的第十四屆全國運動會備戰中。

龐偉的未來待續。但眼下，母親蔡冬芳更期待兒子回家好好「抱抱他」，然後為他做一頓他愛吃的茴香餡餃子。