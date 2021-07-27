涉275億美元計畫 英媒：英阻中資 擬阻中廣核參與核電

根據協議，中廣核成為埃塞克斯郡Bradwell B核電廠的領導開發業者，並採用自家的華龍一號反應爐技術。(取材自新華網)

知情人士透露，英國 政府正研擬在規劃未來的電力建設計畫時，將排除中國 國營核能公司，包含目前規劃在英國東部薩福克（Suffolk）興建造價200億英鎊（275億美元）的Sizewell新核電廠計畫，進一步顯示英中關係日益惡化。

英國金融時報（FT）報導，英國政府高層想法的轉變，也影響中國廣核集團（CGN，簡稱中廣核）在埃塞克斯郡Bradwell-on-Sea利用自家反應爐技術興建核電廠的提案計畫，並引發英國未來核能計畫的相關問題。

中國近年來打壓香港異議分子、維吾爾少數民族和針對最初在武漢爆發新冠病毒疫情的處理方式等因素，已經導致英、中關係降溫。英國外交大臣拉布去年曾經說，英國不能再與北京如往常般做生意。英國政府迄今最高調的舉動，是決定迫使華為退出英國的5G網絡。

此時正值美國 和歐、亞盟國討論各種方式來防範中國取得敏感技術，同時確保本國在供應鏈或重要基礎建設領域不會太過度仰賴中國的技術。

英、中核電合作可回溯至2015年與中國達成的一項協議，讓中廣核成為規劃中薩福克海岸Sizewell C核電廠建設的20%合作夥伴，並可選擇參與其建設，同時敲定讓中廣核投資正在Somerset興建中的32億瓦Hinkley Point C核電廠一案。根據協議，中廣核也成為埃塞克斯郡Bradwell B核電廠的領導開發業者，並採用自家的華龍一號反應爐技術。

這些規劃仍待英國監管當局的批准，但知情人士透露，這項打算在距離倫敦僅50公里海岸處興建核電廠的中方計畫，現在無望展開。知情人士說，英國已與Sizewell C核電廠的領導建設業者法國國營的法國電力集團（EDF）討論，能否找到新的合作方。英國內閣對中廣核參與英國重要基礎設施大感憂心，並相信就算沒有中廣核參與，也能建造Sizewell核電廠。