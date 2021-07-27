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中美天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖 搶鏡

中國新聞組／香港27日電
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

中美外交官員26日在天津會談，除了火爆場面引起關注，在此次會談中，此前4月中美阿拉斯加會談美方女翻譯員鐘嵐本次也在場擔任翻譯，也是一頭紫灰色短髮示人，在場內顯得相當搶鏡。

香港經濟日報報導，鐘嵐是美籍華人，英文名使用複姓，全名為Lam Chung-Pollpeter。從天津會談發布的照片和畫面可見，鐘嵐就坐在訪中的美國常務副國務卿薛曼（Wendy Sherman）右手邊。美方對面則是以中國外交部副部長謝鋒為首一方。

相較其他與會者都穿著西裝或套裝，鐘嵐是場內唯一身穿無袖上衣者。鐘嵐這次打扮，可謂比她在阿拉斯加會談身穿灰色套裝更加出位。

報導指出，鐘嵐其實來頭不小。她畢業於明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）。這所學院有翻譯界哈佛之譽，是世界三大頂級翻譯學院之一，而鐘嵐也被視為美國政府三位頂級中文翻譯官之中，水平最高者。

報導稱，鐘嵐除了因為她染紫色頭髮出席外交場合而惹起議論，她在4月阿拉斯加中美會談亦被指表現失準。鐘嵐當時翻譯受到質疑有欠準確，並讓美國國務卿布林肯、國安顧問沙利文話顯得更具攻擊性。

美國 國務卿 布林肯

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