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中美天津火爆會談 中副外長：美壞事做絕 還想好處占盡

中國新聞組／北京27日電
中國外交部副部長謝鋒（右三）在天津和美國常務副國務卿薛曼（左三）舉行會談。(新華社)
中國外交部副部長謝鋒（右三）在天津和美國常務副國務卿薛曼（左三）舉行會談。(新華社)

中美天津會談雙方劍拔弩張也尋求合作，火爆方面獲中媒及網友關注，環球時報發表社評，稱「中國人受夠了美國的狂妄」。中國網友也酸美方「不像來開會倒像來挨罵的」。中國外交部副部長謝鋒砲轟「美壞事做絕，還想好處占盡」後，透露中向美提出「糾錯與關切」兩清單，要求撤銷對中方官員等制裁，還包括撤銷對孟晚舟的引渡。

綜合媒體報導，謝峰與美國副國務卿薛曼26日舉行會談，環球時報隨即發表題為「中國人受夠了美國的狂妄，不再含蓄」社評。指出過去中國很注重為中美會談營造良好氣氛，即使雙方有激烈言辭也未必對外公開通報。但這次，中方迅速將謝鋒副外長的強硬表態公之於眾，釋放「不再為維護中美關係的輿論氛圍做單方努力」訊息。

謝鋒在會談時表示，中方願與美方平等相待、求同存異，美方應該改弦易轍，選擇與中方相向而行，和平共處。謝鋒會談後受訪透露，中方向美方提出兩份清單，具體內容包括敦促美方無條件撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，撤銷對孟晚舟的引渡要求等。謝鋒指出，美方應當樹立正確的合作觀，不能一邊尋求合作，一邊損害中國利益，這是行不通的。

謝鋒說，美方所謂維護「基於規則的國際秩序」，就是想把自己和少數西方國家的「家法幫規」包裝成國際規則，用來封鎖打壓別國。美方拋棄國際社會廣泛接受的國際法和國際秩序，破壞自己曾經參與構建的國際體系，另起爐灶拋出所謂「基於規則的國際秩序」，無非是想耍賴，想篡改規則限制別人、謀利自己，是想施行弱肉強食、以大欺小的「叢林法則」。

謝鋒還提到，中國老百姓的眼睛是雪亮的，美方的「競爭、合作、對抗」三分法就是遏制打壓中國的「障眼法」，「只想解決美方關切的問題，只想得到美方想要的結果，單方面受益，既要壞事做絕，還想好處占盡，天下哪有這樣的道理？！」

謝鋒火力全開的表現，連網友都評論，美國這次不像是來開會的，倒像是來挨罵的。

對此，環時社評表示，中國受夠美方的霸道，「對中美在可預見未來內實質性改善關係不再抱幻想。」社評並指出，美國必須接受一個基本現實：中國這些年發展得比美國快，未來中國經濟總量超過美國的趨勢不可逆轉，它需要學習與一個強大、獨立自主的中國和平相處。

社評還指，中國必須加快綜合實力建設，準備迎接與美國和其主要盟友對立不斷升級的最壞情況，我們必須用不斷的發展和實力建設反過來壓垮美方的意志。

在今年3月阿拉斯加會談「劍拔弩張」之後，中美關係近月以來繼續惡化。在薛曼抵達天津前，中國對多個美國官員及機構實施制裁，以回應美國近日對中國在香港中聯辦官員實施的制裁。

中國 美國 孟晚舟

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