我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

東奧／58歲中國前乒乓國手倪夏蓮 代表盧森堡出戰

中國新聞組／北京27日電
58歲「高齡」的倪夏蓮代表盧森堡出戰。(新華社)
58歲「高齡」的倪夏蓮代表盧森堡出戰。(新華社)

東京奧運會乒乓球女子單打第二輪的賽場上，出現了這樣一組有趣的對手——球桌一邊是58歲「高齡」的倪夏蓮，另一邊是17歲的南韓新星申裕斌。在外界看來，這樣的對決不會有懸念。但面對比自己小了整整41歲的對手，出生於上海、如今代表盧森堡出戰的倪夏蓮硬是在球桌邊拚了66分鐘，最終以三比四惜敗於對手。這是倪夏蓮的第五次奧運會之旅。她說：「對於我來說，能夠一直打乒乓球到今天，更是一種莫大的幸運。」

來源：YouTube

綜合澎湃新聞及上海文匯報報導，雪梨、北京、倫敦、里約，以往每當倪夏蓮結束比賽離開奧運村的那一刻，她都會覺得「是時候結束」了。何曾想過，58歲的自己還能以參賽選手的身分來到東京。她說：「這麼多年來反反覆覆已經很多次了，但每次真正想要離開的那一刻，心裡總會有些不捨。這種不捨一方面是來自於盧森堡體育部門誠心誠意的一次又一次邀請，另一方面來自於自己心中對於乒乓球的不滅的熱情。」

就這樣，倪夏蓮安心享受著乒乓球給自己帶來的一切美好。當談及她為何至今還能保持歐洲一流水平時，倪夏蓮坦言，這是歸功於小時候打下的良好基礎。「我在上海接受的乒乓球啟蒙教育、在國家隊經歷的高水平訓練，才是關鍵。這讓我打下非常扎實的技術基礎，也從小培養出自律和良好的生活習慣。說得更簡單一些，就是一直吃老本唄。」說到這裡，倪夏蓮爽朗地笑了起來。「對今天的我來說，繼續享受乒乓球帶給自己的開心生活，才是最重要的事情。」

東京奧運 北京 教育

上一則

戀愛20天被拉黑…遼寧女崩潰：為他花19萬 留3000雙鞋

下一則

港隊第一金！張家朗男子花劍奪冠 全港歡呼網路熱爆

延伸閱讀

東奧／16歲認識互鼓勵 美男女飛靶射擊雙金

東奧／16歲認識互鼓勵 美男女飛靶射擊雙金
東奧／美游泳400米接力奪金「女飛魚」輸澳洲摘銀

東奧／美游泳400米接力奪金「女飛魚」輸澳洲摘銀
東奧／阿根廷美女擊劍選手輸了比賽…教練男友場邊求婚

東奧／阿根廷美女擊劍選手輸了比賽…教練男友場邊求婚
東奧／體操選手用「抗日頌歌」當背景 網嗨：日本聽到了嗎？

東奧／體操選手用「抗日頌歌」當背景 網嗨：日本聽到了嗎？

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
藝人吳亦凡捲入桃色糾紛，風波越滾越大。（取材自微博）

15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

2021-07-20 02:28
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
(取材自微博)

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

2021-07-22 09:03
鄭州暴雨造成造5公里長的隧道被淹沒，車輛堆積成山。（Getty Images）

河南暴雨 5公里隧道百車滅頂 汽車墳場死傷難估

2021-07-23 02:29

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍