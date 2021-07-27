東奧／58歲中國前乒乓國手倪夏蓮 代表盧森堡出戰
東京奧運會乒乓球女子單打第二輪的賽場上，出現了這樣一組有趣的對手——球桌一邊是58歲「高齡」的倪夏蓮，另一邊是17歲的南韓新星申裕斌。在外界看來，這樣的對決不會有懸念。但面對比自己小了整整41歲的對手，出生於上海、如今代表盧森堡出戰的倪夏蓮硬是在球桌邊拚了66分鐘，最終以三比四惜敗於對手。這是倪夏蓮的第五次奧運會之旅。她說：「對於我來說，能夠一直打乒乓球到今天，更是一種莫大的幸運。」
來源：YouTube
綜合澎湃新聞及上海文匯報報導，雪梨、北京、倫敦、里約，以往每當倪夏蓮結束比賽離開奧運村的那一刻，她都會覺得「是時候結束」了。何曾想過，58歲的自己還能以參賽選手的身分來到東京。她說：「這麼多年來反反覆覆已經很多次了，但每次真正想要離開的那一刻，心裡總會有些不捨。這種不捨一方面是來自於盧森堡體育部門誠心誠意的一次又一次邀請，另一方面來自於自己心中對於乒乓球的不滅的熱情。」
就這樣，倪夏蓮安心享受著乒乓球給自己帶來的一切美好。當談及她為何至今還能保持歐洲一流水平時，倪夏蓮坦言，這是歸功於小時候打下的良好基礎。「我在上海接受的乒乓球啟蒙教育、在國家隊經歷的高水平訓練，才是關鍵。這讓我打下非常扎實的技術基礎，也從小培養出自律和良好的生活習慣。說得更簡單一些，就是一直吃老本唄。」說到這裡，倪夏蓮爽朗地笑了起來。「對今天的我來說，繼續享受乒乓球帶給自己的開心生活，才是最重要的事情。」
上一則
戀愛20天被拉黑…遼寧女崩潰：為他花19萬 留3000雙鞋
下一則
FB留言