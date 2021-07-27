東奧／3：4不敵日本 中國乒乓球隊17年來首丟金

許昕（左）、劉詩雯表示失金牌難以接受。(路透)

五年備戰付諸東流，志在必得的一塊金牌被東道主拿走，這是自2004年雅典奧運會後，中國 隊首次在乒乓球項目上丟金。26日晚錯失史上首枚乒乓球混雙金牌的許昕、劉詩雯表示，比賽結束快兩個小時，仍然覺得難以接受。

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中新社報導，26日，東京奧運 會決出了乒乓球項目的首枚金牌。在混雙決賽中，中國組合許昕/劉詩雯在先勝兩局的情況下遭遇逆轉，以3：4惜敗日本 組合水穀隼/伊藤美誠，遺憾收穫銀牌。

對於在奧運會上有著無數高光時刻的國乒來說，這枚混雙金牌確實算是最難拿的一個——這是奧運史上首枚乒乓混雙金牌，是東京奧運會首枚乒乓球金牌，更是東道主日本極為渴望的一金。

在混採區接受採訪時，劉詩雯在哭，許昕似乎還處於發懵的狀態。「前兩局還不錯，三、四局沒能釋放出來，對手搏了我們幾個後，自己球的質量就在下降，落後的時候技戰術套路就不那麼清晰了。」許昕說。

據報導，難拿的「金」，終究還是沒能拿下。「對不起，我對不起整個團隊。」賽後劉詩雯流淚不止。

新華社報導，「首先對於這個結果，自己很難以接受。」劉詩雯說，「覺得還是對不起我們這個團隊。備戰期間整個球隊付出很多，包括主席也一直在盯我們。但是今天比賽的過程和結果沒有做到我們的最好，我覺得並不滿意，也不太能接受這個結果。」

許昕也說：「我們兩個首先是沒給自己一個好的結局。之前的備戰我們也吃了很多苦，但最終競技體育看的是結果，不管之前發生了什麼，大家都只會記住誰站在冠軍領獎台上。全國球迷都在關注這場決賽，這個結局整個中國隊都接受不了。」

劉詩雯說：「這場比賽我們其實有一個很好的開局，2：0領先，第三、第四局我們也都有機會擴大勝局，但中局領先沒有把握好。後面日本隊保持了很好的發揮，尤其第七局。」

許昕則尤其指出對手在第七局的超神表現，「轉折點在第三局，後面也一度有調整過來，但沒有把握住機會，而日本隊打得果斷，線路、出手堅決，特別是第七局，搏殺成功率非常高，我們想一分分咬回來，技戰術發揮得少了些。」

他還說，遺憾的是，沒能給兩人一個最好的結局。三年後，他們兩人大概率都將不會再參加巴黎奧運會。