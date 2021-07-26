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金雞獨立舉重姿勢刷屏 李發彬：就是重心不穩 算老毛病

中國新聞組／北京26日電
李發彬在比賽中。(新華社)
李發彬在比賽中。(新華社)

中國選手李發彬昨天在東京奧運會男子61公斤舉重項目，以總成績313公斤奪冠。28歲的李發彬首次參加奧運會就獲佳績，得力於他「放開吃，放開練」的「六字箴言」。親切的李發彬被網民稱為「彬神」，他在領獎台上「盯緊」口罩的樣子，也被稱讚是「不僅專業能力強，防疫意識也很強」。

李發彬拿下了中國代表團在東京奧運會的第5枚金牌，挺舉和總成績分別也創造了奧運會紀錄。大公報引述李發彬說，「舉重真的很苦，取得冠軍的時候，壓力還有之前的付出，會一下子都釋然」。

李發彬生於福建泉州南安，9歲進入南安體校開始舉重訓練，2011年拿到世青賽男子56公斤級金牌，成為中國男子舉重的新星。2018年舉重級別調整後，李發彬從56公斤級改到了現在的61公斤級，成績也是突飛猛進。他曾說「閩南人有一句話叫『輸人不輸陣』，我相信自己是可以的」，充分體現閩南人遇強則強，愛拚敢拚的精神，他獲勝的「六字箴言」是「放開吃，放開練」。

李發彬的媽媽、58歲的蔡印花說，從小把兒子送去訓練，所以陪在他身邊的時間也很少。「做父母的肯定會心疼，但發彬也很牽掛我們，每次比賽都會打來報平安」，蔡印花含著淚說，「但是能為國家爭光，一切都值得」。等他回來要給他準備一桌他愛吃的飯菜。

李發杉在賽場上「金雞獨立」式的舉重姿勢昨天也隨之刷屏。有網民看得心驚肉跳。李發彬在賽後受訪中透露：「就是重心不穩，算是自己老毛病，以前甚至抬到過90度。只是沒想到這樣的大賽，做這種動作讓人擔心」。他並強調這是一個錯誤的動作，不建議模彷。

另東京奧運會規定，運動員在領獎台上可摘下口罩最多30秒，以便拍照。觀察者網報導，三個選手站在領獎台上，李發彬拿下口罩合影後又迅速戴上。在嚴峻的疫情和略顯寬鬆的東奧防疫之下，李發彬嚴謹的防疫態度得到了更多網民點讚。

東京奧運 口罩 中國

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