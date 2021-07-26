英媒：拜登強硬以對 專家：中沒因此改變 反更做爭議事

英國金融時報報導，美國總統拜登上台半年來對中國大陸態度強硬，不過並無跡象顯示大陸國家主席習近平因此改變行為。（路透資料照片）

英國金融時報報導，美國總統拜登 上台半年來對中國 大陸態度強硬，為北京 當局鎮壓香港自由、迫害新疆穆斯林少數族群和在台灣附近進行軍事活動而懲罰北京，但中方並沒有因此改變。

美國史丹福大學中國事務專家梅惠琳說，拜登成功向北京當局展示，對中行為不滿的不只有前任總統川普政府，不過，並無跡象顯示拜登已說服習近平改變行為，「遺憾的是，中國決定更堅決地去做所有引起爭議的事，並未照我們想要的方式反省」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國事務專家林碧瑩說，拜登說服盟邦一起譴責北京當局對香港、新疆和西藏的行為，「問題是目前的方法能使中國改變多少」。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，3月在拜登政府首場美中外交高層對話中說：「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。」全國人大常委會上月表決通過「反外國制裁法」，讓當局有權針對協助其他國家制裁中國的個人或組織採取反制措施。

雖然北京當局並無退縮跡象，拜登政府仍主張其多邊模式已使中國處境艱難，包括美國與歐盟、英國和加拿大聯手為新疆制裁北京，以及加強「四方安全對話」（Quad）機制。一名美國高級官員說：「這些多邊行動已經引起北京的注意，有時使北京在許多方面採取可能違背自身利益的措施。」

雖然北京當局表現出愈來愈不在乎美國施壓，不過一些專家認為，中國沒有表面上自信，而且習近平想在10月20國集團（Ｇ20）義大利峰會上跟拜登見面，目的是緩和外界對中國人權和戰狼外交的批評。