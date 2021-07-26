我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

美中高層會面前夕比聲量 王毅放話要美「補課」

編譯李京倫、記者羅印冲／綜合報導
中國國務委員兼外交部長王毅表示，中國不會接受美國自詡「高人一等」。(中新社)
中國國務委員兼外交部長王毅表示，中國不會接受美國自詡「高人一等」。(中新社)

美國副國務卿薛曼25日抵天津，26日與中國外交部副部長謝鋒會談，並會見中國外長王毅。這是美中時隔數月第一場高層面對面接觸。會面前夕，兩國先比聲量，美國官員24日表示，薛曼將在會談時告訴中方，華府樂見競爭但講求公平。王毅則稱要幫美「補課」，中國不會接受美國自詡「高人一等」

路透報導，美方高級官員在會前告訴記者，美中兩大經濟強權需要可靠的方法管控競爭，薛曼「將強調我方不希望這場艱難持久的競爭淪為衝突」。

這名官員還說：「美國想確保美中之間有防護措施和界限，才能用負責任的方式管控彼此關係。大家都得按照一樣的規定公平競爭。」

美國官員表示，天津會談會延續阿拉斯加會談，「將討論美中關係的所有面向」。

對於美國國務院發言人表示美國將從「實力地位」出發與中國打交道，王毅24日被問到此事時警告，中國不會接受美國自詡「高人一等」。王毅說：「如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。」

中共黨報「人民日報」也發出以「鐘聲」為名的評論文章，表示「為解決雙邊關係存在的問題，我們可以敞開大門深入談。但若有人選擇進犯，我們定將堅決反制，奉陪到底。美方早就該從幻想和妄想中醒醒神了。美方不要以為這世上任何地方都能容忍美方『長臂管轄』，也不要以為美方擁有單方面定義美中關係『護欄』的特權。」

薛曼訪中之後，美國國防部長奧斯丁下周將訪問新加坡、越南和菲律賓，國務卿布林肯則將訪問印度。這些跡象顯示，美國因為在亞洲影響力面臨北京挑戰，加強涉入亞洲事務。

美中3月在阿拉斯加舉行拜登政府上台後首場高階外交會談，中國官員在會議上抨擊霸權主義，美國官員則反控大陸譁眾取寵，此後兩國針鋒相對數月。

外交政策專家並不期待天津會談有重大成果，不過，如果會談氣氛還不錯，可能促成美國總統拜登與中國國家主席習近平在10月20國集團峰會場邊會面。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯說：「如果雙方有互信，可以透過這次會談討論雙邊議題合作，如取消外交官和學生簽證限制，也可以討論多邊議題合作，包括伊朗、阿富汗、緬甸和氣候變遷等。」

美國 中國 王毅

上一則

英媒：拜登強硬以對 專家：中沒因此改變 反更做爭議事

下一則

長春大火15死 不少試穿婚紗女子未換裝 直接跳樓逃生

延伸閱讀

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調
拜登施壓 學者：中國看似不在乎 但沒有表面上自信

拜登施壓 學者：中國看似不在乎 但沒有表面上自信
美副國務卿訪中 將表達不願競爭變衝突

美副國務卿訪中 將表達不願競爭變衝突
王毅：美轉移抗疫不力 達到打壓別國目的

王毅：美轉移抗疫不力 達到打壓別國目的

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55
藝人吳亦凡捲入桃色糾紛，風波越滾越大。（取材自微博）

15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

2021-07-20 02:28
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
(取材自微博)

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

2021-07-22 09:03

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調