被批中疫苗不如西方？ 中駐法使館逐條駁法媒

中國科興疫苗。(路透)

法國「世界報」19日刊出一篇其駐華記者署名的文章稱，中國 科興疫苗 產生的抗體是輝瑞疫苗的十分之一，並指多個大量接種中國疫苗的國家近月遭遇疫情 潮等語。文章引來中國駐法國使館逐條反擊，稱這是以偷梁換柱、移花接木的手法詆毀中國疫苗，並嘲諷法媒「逢中必黑」的相關報導令人嘆為觀止、笑掉大牙。

中國駐法國使館網站24日刊出題為「某些身分很高的西方官員公開不負責任地詆毀中國疫苗，令人瞠目」文章指出，法國世界報在今年4月曾刊出題為「中國疫苗外交受挫」的文章，惡意曲解中方專家言論，質疑中國疫苗的有效性；19日再刊登的這篇更以「誠實地撒謊」的「春秋筆法」斷章取義詆毀抹黑中國疫苗，實在是登峰造極，嘆為觀止。

例如文中援引香港大學的一份研究報告，稱科興疫苗在人體中產生的抗體只有輝瑞疫苗的十分之一，暗示中國疫苗的有效性遠不如西方疫苗。事實上，該報告中說「接種過科興疫苗的患者體內抗體水平同新冠患者痊癒後的抗體水平相當」，這不恰恰證明中國疫苗的有效性麼？

文章稱因接種科興疫苗6個月後的免疫水平大幅下降，智利政府已建議民眾接種第三針科興疫苗來防範德爾塔變異株。然而，智利政府建議繼續使用科興疫苗打加強針，不恰恰證明其對中國疫苗的信任麼？文章指「越來越多的國家懷疑中國疫苗的有效性」，卻不告訴讀者，中國迄今已向全球100多個國家和國際組織提供了5億多劑疫苗，沒有任何一個國家表達對中國疫苗的不信任。

文章並稱「多個大量接種中國疫苗的國家近月遭遇疫情潮」，館方表示，用這種「論據」黑中國疫苗更是讓人笑掉大牙，「同樣接種了大量中國疫苗的中國怎麼就沒遭遇疫情潮呀？」反觀許多大量接種西方疫苗的國家卻普遍遭遇疫情反彈。至於文中說「中國官方詆毀mRNA疫苗」，這恰恰是某些身分很高的西方政府官員公開不負責任地詆毀中國疫苗，令人瞠目。