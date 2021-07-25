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斥中黑客駭微軟 美傳暫無意制裁：未必有效再防攻擊

中國新聞組／北京25日電
今年3月微軟發生伺服器遭黑客攻擊導致數據外洩事件，美國等指控中國是幕後黑手。(路透)
今年3月微軟發生伺服器遭黑客攻擊導致數據外洩事件，美國等指控中國是幕後黑手。(路透)

今年3月微軟發生伺服器遭黑客攻擊導致數據外洩事件，美國及盟友北約、五眼聯盟、歐盟與日本19日集體指控中國是幕後黑手。外媒引述美消息人士透露，拜登政府有官員認為，制裁中國官員未必能有效防止中國未來再發動網絡攻擊，現階段暫未有制裁計畫，但未來仍不排除就此推出制裁中國的行動。

白宮日前發表聲明稱，美國留意中國培育了一個包括黑客的情報機構，在全球進行非法的網絡活動，以謀取私利。與中國國家安全部有關的黑客，今年3月初就利用微軟交換伺服器的漏洞，向全球電腦系統發動「零日攻擊」，致數據外洩，私人公司蒙受巨額損失。美國國務院並稱，美國和全球要求中國為其不負責任、破壞性的網絡行為負責。

對於這項指控，中國外交部稱這是藉網絡安全問題抹黑中國。中國駐美國大使館發言人則稱，美方才應該立即停止「黑客帝國」活動，停止非法損害別國利益和安全。

自由亞洲電台引述彭博社報導，兩名消息人士透露，美國政府不排除就微軟電郵系統3月被黑客入侵事件，對中國官員推出制裁行動。而要有效實施制裁，需要在全球建立聯盟，施加經濟及金融限制措施。

但報導也稱，有拜登政府官員認為，制裁中國官員未必能有效防止中國未來再發動網絡攻擊，現階段暫時未有制裁計畫。

另針對美國制裁多名中國駐港機構官員，中方日前反制裁前美商務部長羅斯等七個美方人員和實體。人民日報「鐘聲」評論指出，中方此一回擊行動表明，中方說到做到，決不虛言。美方不要以為這世上任何地方都能容忍美方「長臂管轄」，「中華人民共和國反外國制裁法」必定是要真發威的，並要美方「早該從幻想和妄想中醒醒神了」。美方若有人選擇進犯，中國定將堅決反制，奉陪到底。

中國 美國 微軟

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