報告：中企在澳投資連降4年 跌至金融危機前水平

報告顯示，中企在澳投資金額回到2008年全球金融危機前的水平。圖為行人走在空蕩的雪梨歌劇院對岸。(新華社)

雪梨大學商學院和澳洲 畢馬威（KPMG）合作發布的「揭秘中企在澳投資 報告2021」顯示，中國 對澳洲的投資額從2019年的24億美元（34億澳元），降至2020年的19億美元（25億澳元），下降了18%。投資項目的數量是2019年的一半。這是2016年來，中企在澳投資連續第4年下降，投資金額回到2008年全球金融危機前的水平。

德國之聲報導，報告作者之一，雪梨大學商學院講師李薇博士表示，與往年相比，疫情和地緣政治風險給中企在澳投資再添新衝擊。她說：「受疫情和地緣政治風險影響比較大的產業，例如基礎設施建設、能源和可再生能源，中企投資額為零。」

報告聯合作者、澳洲畢馬威亞洲及國際市場主管道格·弗格森認為澳洲投資的下降反映了許多因素。他說：「包括中國在全球投資的重點從經合組織國家轉移、新冠疫情旅行限制的明顯影響以及澳洲更為嚴格的監管審查，反映出政治和公眾的敏感性。」

報導指出，李薇博士發現中國企業比以前更加擔心地緣政治環境會影響商業運作。

她說：「75%的受訪中企認為政治環境有所惡化，表現在中國和澳洲政府都沒有原來這麼支持中企在澳投資，項目獲得審批的難度提高、時間也有所延長，資本轉移出中國仍然很不容易，媒體的支持減少。 45%的受訪中企認為中澳關係導致企業收入減少，35%認為地緣政治風險導致企業收入減少。 」

這種複雜的情緒也體現在對未來的展望上。報告顯示，與前幾年澳中自貿協定剛剛簽訂時樂觀的情緒相比，中國投資者正轉向風險較低的市場投資機會，它們具有短期投資回報。「中國投資在發展中國家和『一帶一路』國家有大幅度增長，」李薇博士說，「很多中國企業自從2020年下半年都在關注東南亞、歐洲和南美洲的投資。」

在備受關注的澳洲礦業領域，該報告發現礦業是中國最大的投資對象，占總投資的37.6%。2020年中資企業在採礦業的投資比2019年增加了三倍，投資總額為9.451億澳元，共包含5筆交易，包括鋰、金、銅和礦砂項目。

緊隨礦業其後的是商業地產，占投資的36.1%。服務業占投資的21%，食品和農業企業占4%，醫療保健占1.3%。